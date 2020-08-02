近日台北地檢署偵辦立委涉嫌收賄案，引發政壇大地震。涉案之一的民進黨立委蘇震清是總統府祕書長蘇嘉全的姪子，蘇嘉全2日請辭獲准。蔡震清可說是蔡政府敗象已露的破口。

蘇震清在本屆立委提名時就憑藉蘇嘉全的權勢要強入不分區名單，不但自己涉入誠美材公司掏空案仍在進行，日前叔侄兩人又遭國民黨指控，疑似透過國營事業拜訪印尼當局牟取私利，此次蘇震清再涉SOGO經營權收賄案，迫使蘇嘉全請辭總統府秘書長一職，看來靠縱容府院黨高層以換取派系平衡的蔡總統，也見到政治苗頭不對了。

台灣民主歷經藍綠輪替執政，藍綠都曾在極盛時敗象頻露，終而走向政權瓦解。從2005年起的陳水扁第二任，扁家弊案從身邊外圍的家臣開始燒，當時有所謂「一妻、二祕、三師、四親、五總管」的說法。2005年發生高雄捷運外勞弊案，總統府國策顧問、前總統府副祕書長陳哲男因貪汙罪遭法院判處7年徒刑，而後從扁婿趙建銘的內線交易案，一路燒到第一夫人吳淑珍SOGO禮券案，並牽扯出吳介入SOGO經營權之爭，最後弊案失控燒到扁自己。特偵組以國務機要費案、龍潭購地案、南港展覽館案和洗錢案等4項案件起訴扁，曾經以打弊崛起而形象清新的陳律師、陳市長與陳總統，終至下獄。

講到SOGO經營權之爭，看倌們一定覺得眼熟，這不正是這次讓4位立委、1位黨主席被檢察官聲請羈押的最大原因。這十幾年來SOGO的家務事讓多少政客身陷囹圄。SOGO大股東李恆隆在與徐旭東股權之爭的過程中，透過白手套郭克銘陸續行賄綠委蘇震清、時力黨主席徐永明、無黨籍立委趙正宇與藍委廖國棟、陳超明，另外涉入的前立委有陳唐山，黨籍跨越民進黨、國民黨、時代力量到無黨籍，李共花費4000萬打點這個跨黨團隊護航《公司法》第九條通過，並使該法可以溯及既往，使李恆隆直接受益。

整體觀之，國民黨在形象上當然沒加到分，只能說大綠小綠吃相難看時，藍營還不忘摻一腳。令人覺得最無比諷刺的是前時力立委、現任時力黨主席徐永明的涉案。徐過去不管在政論節目抑或立院殿堂之上，總以最高標準之姿打貪揭弊，尤其徐與黃國昌兩人幾乎就是時力的人形立牌，多少年輕人就是有感於過去馬政府時代下造成台灣貧富不均、南北發展失衡，與庶民小孩只能領低工資翻不了身，才挺身支持這個以「重分配」為主要訴求的朝氣政黨。

徐涉案之後，許多太陽花世代一時之間還無法調適，這兩天網路上的「覺醒青年」崩潰者有之，言論標準錯亂所在多有，有些年輕人甚至認為「只要心中有台灣主體意識的政治人物，這種人貪汙我可以接受」。這種只認民族主義而不認「法治為民主根基」的言論，才是台灣認同政治找不到更高層次出路的問題所在。

在台灣，貪汙不分黨派。悲哀的是，我們怎麼也望不到視錢財如糞土的政黨。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）