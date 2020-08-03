他們更替國民黨製造左、右各派和理論。例如早在一九二五年十二月中共陳獨秀在其機關報《嚮導》發表《什麼是國民黨左右派》一文，指出左派懂得反對帝國主義，聯合蘇俄及工農階級，共產黨；右派則反對蘇俄，反對共產黨，反對農工階段。這顯然是「三大政策」的根源。其後共產黨人不斷為國民黨塑造左、右派形象和理論，而將「三大政策」與三民主義混而為一。這對國民黨確曾發生不良影響，也為國民黨帶來極大的困擾。

行階級鬥爭之實

就農工言，國民黨在一九二三年一月及一九二四年一月一全大會的兩次宣言中，均有農工政策的制定。兩者除少數文字略有不同外，其餘在條文及內容上，幾乎完全一致。此足證明孫中山並沒有因改組國民黨而改變其農工政策。前一宣言且指出農工政策的緣由為「思患預防」。根據俄方資料的記述；鮑羅廷到廣州後，曾一再建議要國民黨頒訂土地沒收、分配的法令及政綱，未為孫中山所採納。故一全大會宣言中的農工政策仍沿一年前的宣言而無改變。至北伐期間，共產黨在兩湖地區的農工運動，以及「沒收土地」、「耕者有其田」等口號，而行階級鬥爭之實。與孫中山的民生主義和國民黨一全大會宣言中的農工政策，似無關聯。

「三大政策」來自共產黨北伐期間的宣傳口號。把聯俄、聯共、扶助農工三事編為「三大政策」，解釋為新的或革命的三民主義，亦來自共產黨的製造。而其內容，尤非孫中山聯俄、容共及其農工政策的本來意義。

變賣農場、家產籌款

孫中山自清光緒二十（一八九四）年在檀香山創立興中會到清宣統三（一九一一）年辛亥革命，計為時十七年，其革命運動，除組黨和宣傳外，主要者則為發動起義。由其直接指揮發動的，計為十次。這十次起義的規模有小有大，在廣東的有八次，在廣西的一次，在雲南的一次。其名稱、時間及規模如下：

第一次 廣州之役，一八九五年十月二十六日（均為陽曆，下同）。參加者三百餘人，失敗被捕六十餘人，殉難五人。

第二次 惠州之役，一九○○年十月八日至二十二日。參加者六百餘人，後擴至二萬餘人。

第三次 潮州黃岡之役，一九○七年五月二十二日至二十七日。參加者七百餘人，戰死者七十七人，殉難者七十餘人。

第四次 惠州七女湖之役，一九○七年六月二日至十三日。參加者百餘人。

第五次 防城之役，一九○七年九月一日至十七日。參加者三百餘人，後擴至千餘人。

第六次 鎮南關之役，一九○七年十二月一日至八日。參加者八十人，收降兵百餘人。

第七次 欽廉之役，一九○八年三月二十七日至五月三日。參加者二百餘人。戰死者四人，傷二人。

第八次 河口之役，一九○八年四月二十九日至五月二十六日。參加者三百餘人，收降兵六營，計約三千人。

第九次 廣州新軍之役，一九一○年二月十二日。戰死百餘人，被捕十四人。

第十次 廣州「三二九」之役，一九一一年四月二十七日。參加者一百七十人，殉難八十六人。

以上十次起義的規模，與清廷方面兵力相比，固屬大相懸殊，而其失敗亦為意料中的事。至其所生影響，則為促成辛亥武昌起義，推翻滿清的統治。在革命黨人而言，實已盡了最大的努力。如中山所云：「綜計諸役，革命黨人以一往直前之氣，忘身殉國，其慷慨助餉，多為華僑；熱心宣傳，多為學界；衝鋒破敵，則在軍隊與會黨。踔厲奮發，各盡所能，有此成功，非偶然也。」

今就「助餉」問題而論，以上十次戰役，究竟用去多少經費？其詳細的來源如何？其對革命戰役有何影響？在籌款過程中，革命黨人與華僑的關係如何？華僑在何種情況下，助餉較為踴躍？將為本文欲尋求解答之問題。至經費支出的情況，由於部分資料不足，以及起義以外的經費，和其他革命黨人的起義或行動所用去的經費，均不在本文討論範圍之內。先述各次起義的經費概況：

第一次起義所用去的經費，據中山自述，得自香港一、二人出資數千，檀香山人出資數千，合計不過萬餘。但實際並不止此萬餘之數。所謂香港一、二人出資，當為興中會員黃詠商和余育之二人。黃在此役，曾賣其在香港蘇杭街洋樓一所，以充軍費，得資八千元。余曾獨助軍餉萬數千元。 如此，則香港黃、余二人所助之款，已達二萬元以上。惟香港之款，顯非由中山經手。因籌畫起義時，中山被推定駐廣州專任軍事，駐香港負責後方接應及財政事務者，則為楊衢雲。因此香港之款，應由楊經手，且余獨助之萬數千元，係祕密交楊，雖同志中亦鮮有知者。檀香山人出資者，則為中山在檀成立興中會時，共得「會底銀」及「股分銀」計美金一、三八八元。中山之兄德彰更售其農場之牛牲一部分以助；鄧蔭南亦盡變賣其農場。連同在檀所得，合約港幣一萬三千元。故此役所用之經費，就其來源計算，應為三萬元以上。

第二次起義的規模較大，事前且曾經營兩湖及廣東的會黨，所用的經費亦較多。中山云：「庚子惠州起兵及他方經營，接濟所費，不下十餘萬元。所得助者，祇香港李君出二萬餘元，及一日本義俠出五千元，其餘則我一人之籌獲而來也。」 香港李君，當指李紀堂。惟據李自述：中山交其二萬元，在港度支。不足，由其墊去十八、九萬元，辦理善後。李述數字如非偏高，可能在此役之後，李支付大批善後經費。一日本義俠究係何人，尚待查證。惟中山籌獲其餘大額之來源，其中一部分可能得自日人之貸款。此外，史堅如曾折價變賣家產一部分，得金萬餘，盡以結交江湖俠士。在響應惠州起義時，又變賣家產一部，得三千餘金，以暗殺兩廣總督德壽。 由於此役涉及問題較多，經費之來源及支出概況，亦最難估計。

第三次到第八次的起義，是從一九○七年五月到一九○八年五月，其間為時一年，前後雖有六次戰役，實際則為連續不斷的行動。（待續）