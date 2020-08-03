無色覺醒》賴岳謙：川普轉移低迷選情！鼓動民粹打中國牌！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第687集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「川普轉移低迷選情！鼓動民粹打中國牌！」

美國民主發展歷史超過兩百年，始終維持總統任期一屆四年，最多執政兩屆的傳統，共和黨與民主黨互有輪替執政。2020年美國總統大選即將在年底舉行，川普轉移因防疫失當經濟衰退的低迷選情，鼓動內部民粹主義，更不惜牽扯國際盟友，大打中國牌！如此選舉戰略是否與2020年台灣總統大選，有異曲同工之妙？

回顧2020年中華民國總統大選，國民黨挾帶2018年地方選舉大勝的氣勢，企圖一舉奪回總統府重返執政，而當時執政的民進黨政府，擔憂丟失中央政權，不惜操弄兩岸矛盾與香港返送中爭議，鼓動台灣內部反中情緒，導致台灣民眾引發恐慌，最終順利保住政權。

民進黨這樣的行為，無疑是為維持既有的政治利益，挑動本就脆弱的兩岸關係。當然這並非綠營首次舉起反中旗幟，2004年前總統陳水扁，面對整合成功的國民黨陣營，也同樣操弄台灣民眾反中情緒，且選舉前夕前發生「319槍擊案件」，等因素影響總統選舉結果，最終民進黨就以些微差距得以繼續執政。

操弄反中議題，是民進黨選舉時的神主牌，但並非萬靈丹。透過操弄族群仇恨而獲得政權，仍不敵貪污腐敗所造成的傷害，人民也必定不會為此買單。2008年總統大選，時任國民黨主席馬英九，便趁勢當選成為中華民國總統。當有綠營人士省思民進黨已然世俗化，未來民進黨是否再次墮落，重演政黨輪替。

觀察美國總統大選情況，共和黨卻不斷打出國際「中國牌」，試圖轉移川普政府國內疫情失控及種族歧視動亂焦點。甚至以莫須有的罪名關閉中國大陸駐休士頓總領事館，企圖打造世界新冷戰局勢。這一系列的反中舉措，不但引發外界質疑，美國智庫學者也並不買帳。歐巴馬當政時期「轉向亞洲」戰略主導人羅素（Danny Russel）等重量級學者紛紛出面，批評川普領導的白宮政府，完全不了解中國，對中國的政治情況有嚴重的誤解。

美國務卿蓬佩奧先前發表「新鐵幕演講」，竟公開呼籲中國人民與美國一同改變中國共產黨，蓬佩奧此舉試圖挑撥中國人民與大陸政府，但這樣的行為完全忽略共產黨政府在中國人民的高支持度。根據哈佛大學甘迺迪政府學院阿什民主治理與創新中心（Ash Center for Democratic Governance and Innovation）長期研究報告指出，中國民眾對政府的滿意度逐年上升，滿意度高達93.1％，這數字是美國政客難以達成的成就。

新冠疫情確實重創美國內政，川普猛打「中國牌」，盼能藉此能轉移國內經濟疲弱焦點。與中國大陸在遭遇疫情後，經濟強勢復甦反彈力道極為不同，外界評估美國第二季GDP衰退高達32.9%，對比中國3.2%的成長，勢必會加速中美GDP出現交叉點的進程。

中國人口高達14億，與美國3億人口相比，相距甚遠。對比先前經濟總量超過日本的經驗，經濟呈「等比級數」的發展。可能如特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）所預估的，未來中國經濟規模至少會是美國經濟規模的兩倍，甚至可能是三倍……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！