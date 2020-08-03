美國國務卿蓬佩奧發表反中演說，強調共產主義不從地球消失，全世界人民無法安心，世界各國應與中國人民共同推翻共產政權，此無異於「新冷戰」的宣示。大陸外交部發言人回應，中國共產主義已與中國人民「深度融合」、「血肉相連」，大陸絕不會放棄共產主義。習近平強調，新中國得來不易，中國人民應該好好珍惜。外交部長王毅更與德、法外交部長及英、日外相通電話溝通，希望化解美國籌組中的「反中聯盟」。

中共政府成立已71年，中國共產主義早已融入並內化到政治、經濟、社會、文化及14億人民日常生活中，改革開放後展現的自我更新與治理能力，讓中國一躍成為世界第二大國。正因為中國快速崛起，讓美國憂心將失去唯一霸權地位，周邊國家也擔心地緣戰略壓力更大，大陸對外情勢變得更複雜而困難，尤其中美關係跌入低谷，影響更是深遠，許多美國問題專家認為，即使川普落選，民主黨拜登入主白宮，美中緊張關係不但不會緩減，民主黨反而更有能力籌組全球「反中聯盟」對付中國。大陸需要以理性、智慧、自信因應當前外部情勢。

美國在歷史上不是沒有打過改變中國的主意，但都以失敗告終。川普政府發起這一波「反中運動」有幾點特色。第一，是不分朝野、府會，而且獲得兩黨與民意的支持。第二，即使中國不必為新冠肺炎病毒疫情全球擴散負全責，但畢竟難辭其咎，許多國家向北京究責索賠，從而加強了「反中」的力道。第三，在「反送中運動」之後，大陸推出《香港國安法》壓抑香港人民的自治權利，加上在新疆違反人權的舉措，強化了反中政策與反中運動的動力。

不過，川普政府「反中」之路能走多遠，還是一個大問號，首先可以確定，世界不會回到二戰後的「冷戰」狀態，一舉分裂成為兩個世界，大部分國家會在美國與中國之間尋求自己最大的國家利益，尤其大陸周邊國家，如日本、印度、越南等，更是如此。第二，美國傳統盟邦未必追隨美國「反中」，德國、法國都有自己的選擇，日本也會採取某種程度「政經分離」政策。第三，美國與中國的經濟表現會是重要因素，目前看來，大陸表現優於美國，但還要看長期趨勢。

大局未必對中國不利，挑戰反而可能是機會，北京面對全球美國的「反中」攻勢，除了必要的澄清與說明之外，也要做出實事求是的策略調整。首先，要落實「中華民族是愛好和平民族」的宣示，並針對不同區域做出不同的檢討與調整。

在東南亞地區，應更重視其他國家的利益。「維護南海主權」不應是北京的專利，要讓南海周邊主權聲索國均享，符合現代《國際法》與1982年《國際海洋法公約》的精神。在非洲、中南美洲、歐洲、中東等地，可借鏡「一帶一路」「讓利」義大利與瑞士的成功經驗，投射到其他國家，透過利益交換關係結交更多朋友。

第二，南海是公海，大陸經常驅離接近其島礁領海的美國艦艇，蓬佩奧乾脆在7月13日的「南海聲明」中否定中國在南海的主權主張，與其他南海主權聲索國站在同一陣線。對越南、菲律賓、馬來西亞，北京或許能暫時以利相結交，但主權問題畢竟不是「利益交換」所能解決。堅持以「一對一」方式與南海主權聲索國談判「南海行為準則」，南海爭端恐怕只會愈演愈烈。南海問題需要中、美、日及所有主權聲索國達成大共識。

第三，「孔子學院」立意良善，但執行過程急功近利，甚至透過學術獎助金的發放干預學術自由，招致許多大學與國家反感，應重新出發，回到推廣中國文化本務。

第四，應更尊重智慧財產權。習近平深知過度依賴向先進科技國家「化緣」的不當，但21世紀高科技「自立更生」談何容易？北京應該推出更重視「智慧財產權」的長期政策，並制定能夠嚴格執行的法律與施行細則，以取信西方。

第五，重視與發展基礎科學，全力推動發展高科技、遺傳工程、高速電腦、人工智慧、電信、航太、太空產業不可或缺的晶片與相關科技與產業，以不仰賴他國鼻息為目標。