面對美國全力打壓，南方洪災，境內疫情起起伏伏，大陸眼下要應對的問題太多了，但習近平主席在最新一期《求是》雜誌發表文章，竟談中共的組織及人才。

這其實並不突兀，大陸最後必將克服美國處處發動的打擊，國內經濟發展也能平順度過，這一切，正是拜中共完善的人才培養機制。

在題為〈貫徹落實新時代黨的組織路線，不斷把黨建設得更加堅強有力〉的文章中，習近平強調，只要我們毫不動搖堅持和完善黨的領導、繼續推進黨的建設新的偉大工程，不斷把黨建設得更加堅強有力，我們就能「任憑風浪起、穩坐釣魚台」。

「穩坐釣魚台」，並非習近平自吹自擂，他還在文章指出，用人堅持德才兼備、以德為先、任人唯賢的方針，就是強調選幹部、用人才既要重品德，也不能忽視才幹。各級黨組織要嚴格把好政治關、廉潔關，嚴把素質能力關。

看看美國11月3日將舉行的大選，川普上任以來不按牌理出牌；民主黨參選人拜登也缺乏政績。這在中國是不可能發生的，習在接班前，在河北、福建、浙江及上海歷練過，不會有「新手上路，多多包涵」問題。

防疫是最明顯對比，按理美國的醫療比中國先進太多，聚集全球最優秀醫生，結果卻是防疫混亂；大陸則從上而下，聞令而動，展現高效率的防疫能力。

外交及國防終究是內政的延伸，中美之爭，說穿了，就是國家治理能力之爭，誰會勝出，態勢非常明顯。