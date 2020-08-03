繼扁家貪瀆案後，民進黨正面臨執政以來最大貪腐危機，行政院長蘇貞昌拔擢的第一金控董事長廖燦昌因涉遠航超貸案落馬；接著總統府祕書長蘇嘉全的侄子蘇震清涉收賄遭聲押，兩起弊案雖打臉蔡英文完全執政不會完全腐化的承諾，也讓綠營派系內鬥浮出水面。

台北地檢署偵辦SOGO案，案源來自業者李恆隆，卻牽扯到藍、綠及時力立委，甚至開花辦出無黨籍立委涉貪的案外案，從檢調目前偵辦案情鎖定在當初《公司法》修法來看，顯然《遊說法》不足防弊，還成為合法掩飾非法的破口。

再者，根據監察院財產申報，涉案立委蘇震清在民進黨執政後存款暴增至7528萬元，其他的土地、股票還不算在內，所謂「陽光法案」的財產申報制度根本照不進政治圈裡，形同具文。

這幾年蘇震清爭議不斷，頻被爆料涉及不法，儘管綠營內部反彈，在蔡英文挾817萬票力挺下，仍能在派系山頭林立中，以「英系」之姿當選中常委，表面是替蔡英文在黨內占有一席之地，但也顯示蔡重返黨主席後，想要擺脫過去被新潮流等派系把持的包袱。

其實從總統府流出的密函揭人事鬥爭之說，到蘇揆力挺廖燦昌涉弊後，蘇震清事件確實成功蓋過廖案，也難怪外界聯想此次檢調偵辦蘇震清等立委涉貪案收網時機，可能與民進黨內部派系之爭有關。

尤其案件還在偵辦，行政院發言人丁怡銘竟能評論指民進黨也有立委涉案，但在行政部門堅守立場、沒有退縮，以及民進黨團嚴格把關下，法案制定並沒有受到影響。丁如此急著護航，讓之前才因替蘇揆女兒標案幫腔而被視為蘇揆家臣的他，不僅失了身分，更不知是在替誰著急？