行政院長蘇貞昌罔顧外界質疑，強勢拔擢廖燦昌出任第一金控董事長，果然很快就出事。台北地檢署偵辦遠航掏空案，查出廖燦昌在合作金庫董事長任內，無視授信規章與鉅額授信風險，召集各級主管施壓基層作業人員違法放貸遠航，導致合庫虧損，因而起訴廖燦昌並求處重刑。

廖燦昌在金融圈是一個充滿爭議的人，2017年11月於合庫董座任內，因合庫涉入慶富詐貸案而遭到撤換，後轉任寶佳集團顧問，寶佳很快就獲得合庫48億元貸款，遭到外界非議。蘇貞昌院長卻在2019年4月為廖燦昌背書，以「用人唯才」說詞拔擢他出任第一金控董座，剛過1年多就和土銀董座、合庫總經理等人，因遠航掏空案遭到起訴，成為我國公股銀行董座任內遭起訴第一案，也等於是對蘇院長的能力狠敲一記重錘。

廖燦昌遭起訴暴露兩個真相。第一，蘇貞昌院長不是識人不明、用人不當，就是私心蒙蔽良知，兩者必有其一。台銀、土銀、合庫、一銀等八大公股行庫地位重要，是政府推動財經政策的重要執行機構，董座位高權重且待遇甚高，自是各方人馬積極爭取角逐的對象，可考量人選之多如過江之鯽。蘇院長無視廖氏先前慶富案之放款紀錄，又不管其下台轉任民企後從原行庫為新雇主取得貸款的大膽作風，堅信其操守無虞而予重用，如今遭到起訴，蘇院長若不是用人能力有問題，就是另有盤算，不在乎品德。

第二，據媒體披露，廖燦昌早年被視為藍營人馬，馬政府時代經營吳敦義夫人蔡令怡關係，2009年吳夫人推薦給財政部長李述德，拔擢為台企銀總經理，再快速升任為台企銀董座和合庫董座，外界視其為吳敦義人馬，但他經營綠營關係也很認真。2016年民進黨再次執政前，已和「宜蘭幫」搭上線，引進綠營人士擔任合庫獨董和子公司董事。民進黨組閣後金融高層人事大換血，經有力人士向高層疏通，廖燦昌得以保留合庫董座職位，真可謂手段高明「藍綠通吃」。

然而，這樣的用人模式沒有問題嗎？問題當然大了。如果在職績效不好，或出了紕漏，理所當然應汰換，但因為有良好的黨政關係而受到庇佑，職務得以保全，等於向同僚釋出一個訊息：「有關係就沒關係，沒關係就有關係」。影響所及，官員競相經營黨政人脈，而非專注於工作績效，其直接後果就是用人不看專業和表現，而是看是否「為我族類」，政風敗壞也就不奇怪了。

試想，若八大公股行庫每家都因為用人不當而績效滑落，幾家呆帳下來少個百多億元利潤，合計就會產生千億元的國庫收入差異，這個數字可以用於疫情紓困1.0而綽綽有餘。公股行庫的基層員工素質普遍優於民間銀行，獲利能力卻落後民間銀行，和官股行庫高層任用只看顏色、不重績效必有因果關係。

更值得進一步思考的是，公營事業與官股事業機構的「政治投資」問題。政治人物身邊總是圍繞著一群「民間友人」，拉幫結派經營關係，無事吃喝玩樂，有事出面打點、關說、擺平事情，分點好處，希望有朝一日獲得政府控制的公營或官股事業機構大位。這類人若屢獲拔擢，成為受獎勵的勝出者，將對清廉政治產生殺傷力。近年政黨輪替似乎形成慣例，一些政府控制的機構董座、總經理也開始經營跨黨派關係，長遠來看都不是國家之福。

政府體系中的官員和藍綠人士都有來往，在所難免，但為刻意經營關係，在自己管理的機構中安插政治色彩濃厚、專業度不足的獨立董事或子公司董事，早已成為普遍現象，並廣受外界非議；後續公司也的確出現弊案，如龍邦集團向合庫貸得巨款卻用於炒股，這又是廖燦昌捅的樓子，檢察官雖未查出對價關係，卻也可看出此人確實有人品問題。這種用人模式若蔚為風潮，縱容鑽營黨政關係，扭曲應有的施政或人事，國家社會都會受害。

身為閣揆，本應該開大門、走大路，稍有徇私護己私心，就可能產生巨大的負面效果，被輿論批評事小，破壞官箴、敗壞政風、傷害政府效能事大，蘇院長從高雄、台南兩市警察局長的換人，到第一金控董座廖燦昌的用人，都讓人高度質疑與憂慮，還能不反躬自省嗎？