台美關係是台灣對外關係的最重要基石，民進黨政府全力支持、配合川普政府，但無法得到對等回應，即使政治敏感性很低的實質經貿議題，美方也極盡迴避之能事，只因美台關係根本處於不平等狀態！

新冠肺炎疫情在美國再度失控，影響所及，第2季經濟成長暴跌32%，川普總統只能以「中國瘟疫」、「功夫肺炎」羞辱及歸罪中國，而全世界唯有台灣外交部至今仍以「武漢肺炎」呼應。美中在南海、台海軍事對峙升高，綠營人士妄言中共將以武力犯台，甚至鼓噪美中軍事衝突，美國必勝，「唯美」成為台灣外交「曼特羅」。

最新案例則是，國務卿蓬佩奧最近的「畫時代」演說：共產中國與自由世界的未來，象徵美國過去50年「接觸中國」外交典範的終結，但國際社會及美國外交、學術界對這項演說評價極低，除了「超現實」外，並存在許多事實與邏輯謬誤。美國《外交關係委員會》會長哈斯在《華盛頓郵報》發表專文，嘲諷身為美國首席外交官，蓬佩奧缺乏外交素養，更質疑他不了解中國、尼克森總統及美國外交政策。在一片負評中，台灣依然在第一時間跳出表示感謝及支持之意。

民進黨政府對於美國官員任何關於台灣的談話或評論一定高調回應，詔告世界與國人，只是暴露了台灣缺乏自信，過度依賴美國，甚至喪失外交與國防的獨立自主權。蓬佩奧企圖效法雷根總統，將中國塑造成「新邪惡帝國」，並要改變中共政權，但演說發表的時機、動機顯然是與總統選舉有密切關連，目標在激化、挑釁中共強烈回應，扭轉川普總統的競選頹勢。

蓬佩奧的新中國政策全盤否定了尼克森的交往接觸政策，卻無法提出務實可行的替代方案，哈斯形容，蓬佩奧選擇了一條注定失敗的道路。看到蓬佩奧在演說中肯定民主政治在台灣蓬勃發展，外交部見獵心喜，立即表態感謝，為美國激進的中國政策背書，是否符合台灣整體利益只是次要問題，或許民進黨政府已沒有其他選項。

盤點蔡英文政府第一任內台美雙邊關係，除了許多沒有落實的友台立法，台美官員相互取暖的言詞與姿態外，台灣到底獲得多少實質成果？由於中美關係全面結構性惡化，雙方在西太平洋劍拔弩張，台海局勢空前緊張，美國依然保持「戰略性模糊」，拒絕承諾如台海發生戰端，將以軍事行動聲援；台海軍力平衡已完全消失，但對美國台軍售項目、數量、價格、甚至軍購案結餘款運用方式，都要聽命於美方；即使在經貿層面，台美自由貿易協定只是海市蜃樓。

蓬佩奧要翻轉美中50年的「盲目接觸」，卻以「盲目衝突」取代，台灣似乎也只能「盲目跟隨」，民進黨執政4年，美台關係真相如何？絕對不是對等互惠的。

（作者為資深媒體人）