美國歷史上著名的林肯總統、現任的川普總統和剛剛過世幾天的中華民國前總統李登輝，3個人不容易被聯想到一起，但是他們有一個共同點，那便是在角逐連任的那一年都遭遇到足以左右選情的重大歷史事件。

林肯在1864年代表美國共和黨競選連任，那一年南北戰爭打得極為艱苦，林肯腹背受敵，同時面對來自民主黨的反戰聲浪以及南軍頑強的挑戰。南軍甚至於在夏天曾經一度逼近白宮，相去只差5哩。大選前兩個月，灰頭土臉的林肯總統判斷自己會落選，在8月23日出具了備忘通知，要求內閣成員認識到「極其可能本政府不能夠取得連任」。這是歷史鐵證。

但兩個星期之後，也就是1864年9月初，命運之神對林肯伸出援手。這一天，北軍終於拿下南方重鎮亞特蘭大，戰情與政局全面扭轉，北方重新團結；接著，11月舉行大選，開出選舉人票212比21，林肯壓倒性大勝。設想林肯如果不能取得連任、統一南北並解放黑奴，他今天的歷史地位不會僅次於華盛頓。他的際遇，前後兩個月的反差太大。

李登輝前總統通向權力之路，有著類似的遭遇。首先，1984年2月，前總統蔣經國提名他為副總統，當時屬於意外，一般看好歷練更深、聲望極高並且已經擔任行政院長的孫運璿，但更意外的是輩分較高的孫運璿隨即在9天內罹患中風，從此不堪大任，蔣經國即便仍屬意讓孫接班，都不再可能。在這個背景下，捨李其誰，1988年1月蔣經國逝世，李以副總統身分繼任總統，順利登峰，成為中華民國史上第一位由台灣本省人擔任的總統。

但即使如此，李是否能夠在蔣死後出任在那個時代更為重要的代理黨主席職位，還未必見得，事實上，李的確遭到了宋美齡的介入和反對。當時的救援事件是國民黨副祕書長宋楚瑜以出格之舉推波助瀾，1988年1月27日這一天國民黨中常會原擬不做成代理黨主席的決議，可由於這一番轉折，李登輝因緣際會取得決議，贏得了關鍵的登峰第二役。從此而後，生態丕變，李占據黨、政加本土三峰絕頂制高點，「一覽眾山小」。

施展治理謀略，李有如韓非「法術勢」的化身，蔣身後循吏儒臣逐一瓦解。自古以來，「陽儒」為表，「陰法」為裡，更何況李氏奇才，兼有狐狸的靈敏與獅子的威勢，馬基維利君王術操持裕如。他的三位一體是生存法則、理念宣示、感性訴求，任內無往而不利。

李登輝再度遭逢足以左右選情的重大歷史事件，是在1996年第一屆總統直選期間，爆發了台海飛彈危機。當時大陸為了阻礙李直選連任，前後5個月向台灣外海試射飛彈並舉行兩棲登陸作戰演習。李的幸運轉折點在於選前半個月得到美國緊急調動獨立號和尼米茲號兩個航艦戰鬥群進入台灣海域予以奧援。海峽一時戰雲密布，劍拔弩張，可最終有驚無險，李在1996年3月順利當選連任，確立了12年元首和第一位直選總統的特殊歷史地位。

最後說到川普。今年3月起美國遭遇瘟疫洗劫，足以左右選情，川普連任態勢目前媒體看衰，可選前90天，漫長如永恆，變數極其多。發生一個大規模救援事件，在19世紀必須在9月，在本世紀甚至可以遲到10月。透視歷史，此時此刻主客觀驚奇應在醞釀中。

（作者為美國律師、法學博士）