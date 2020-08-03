7月30日清晨，王曉波逝世；當天晚上，李登輝也走了。這兩個人代表了台灣政治光譜上統、獨兩個極端，他們過世後，媒體的報導完全不成比例，但是對於台灣前途和兩岸關係的未來，他們在我們心理力場上所產生的張力，卻應當等量齊觀。

我從大學時代，就認識王曉波。後來才知道：他的父親是國民黨的基層軍官，母親章曼麗卻參加共產黨，來到台灣後，在白色恐怖時代，被國民黨槍斃。我經常聽他談起幼時生活困苦的情形，說他最大的願望是「當一個太平盛世的中國人」，因此在兩岸關係方面，他主張「和平統一」，而被人認為是台灣「統派」的代表人物之一。

1994年，李登輝掌握國民黨內的實權，開始推動「教改」。這是台灣從「四小龍之首」跌落雲端的開始。翌年，我出版《民粹亡台論》，批判他的「黑金政治」，台灣內部的統獨對立從此浮上檯面，而日益尖銳。

「統一」的最大障礙在於兩岸社會和文化的巨大差異。2005年，我出版《一中兩憲：兩岸和的起點》，主張統一之前，雙方先面對「一個中國、兩個憲政體制」的客觀事實，「兩岸共構文化中國」。中共必須彌補「文化大革命」留下的傷痕，台灣也不必刻意搞「去中國化」，造成下一代人的認同混淆。

2007年，我託朋友送了一本《一中兩憲》給李登輝，當時並不期望他會有所回應。不料翌年8月，竟然接到他辦公室的電話，邀我到他挹翠山莊的住處和他單獨談了兩個小時。他最關心的問題是「中共會接受這樣的建議嗎？」除此之外，他最在意的是他個人的歷史定位。會面時他送了我3本有關於他自己的中、英、日文著作，其中一本的題目是《細道之奧：誠實自然》，很明顯的是他希望以「誠實自然」走入自己的「細道之奧」。

當天令我印象最深刻的一件事是：他很感性地說，他最近很喜歡一首源自印弟安人的〈千風之歌〉。他並且用不太流利的中文將它的歌詞譯成中文：「不要在我墓前哭泣，我不在那裡，我沒有離去。我已化為千縷微風，守護著你，守護著這塊土地。」

事後，李登輝並沒有公開提倡「一中兩憲」。他生前最後一本著作《餘生》主張的是「兩國論」。蔡英文上台前，動員青少年學生發起「反課綱運動」，當時敢於挺身而出，橫眉冷對千夫指，抗拒這股民粹狂潮的人，唯有王曉波一人而已。

王曉波的堅持和勇氣，代表中國人民歷經滄桑後覺醒的民族主義。現在李登輝的「餘生」已經走完，大家可以看得很清楚：李登輝的情感其實只是想要激起一股「民粹主義」而已。在美中文明對抗的格局下，台灣的最佳選擇就是「一中兩憲」的中庸之道。蔡英文在台灣已經執政這麼多年，應當不難看出這麼簡單的道理吧？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）