2020年已過了一半，之前中美貿易戰的中，中美「脫勾」帶來的「斷鏈」危機，已經給世界帶來許多不穩定因素。 有些變化是暫時的，但也有些變化可能是結構性的，也可能會對世界未來的政治經濟有深遠影響。

疫情帶來的全球需求下滑，雖對各國都帶來經濟負面影響顯現，特別是對美國這種成熟的消費市場衝擊尤為嚴重。為對抗經濟危機，美國國會在四月通過了高達2兆美元的經濟刺激法案，以紓困受疫情重創的美國經濟，並協助美國各地對抗肺炎疫情。這是美國歷史上最大規模的經濟刺激計畫。2兆美元的投入金額已經相當於美國政府年度預算的一半。這已達到了美國「戰爭投資水準」的規模。 甚至美國聯邦儲備直接面向市場注入無限量的寬鬆資金，以挽救資本市場。

隨著疫情的趨緩，美國政府以及右派共和黨州政府就迫不及待地想要重啟經濟。然而，隨著新冠疫情反彈，多地出現感染者激增，企業不得不暫緩復工步伐，威脅到美國剛剛起步的經濟復甦。因為額外失業救濟將在本月底到期，而且上一輪刺激法案的部分紓困資源也逐漸用罄。 使得白宮和國會在達成新一輪刺激措施方面承受著越來越大的壓力。共和黨再次提出1兆美元的緊急資金，用於企業及民眾的經濟救助。民主黨更加碼到3.5兆美元刺激計畫。即將於年底展開競爭的兩黨，已經完全不管政府的債信及政府的負債問題，先選贏再說。以至於全球資本市場驚濤駭浪，股市，原物料，貴金屬都分別大漲。

這次疫情迫使全球的經濟瞬間暫停，彷彿急性心血管的血栓，救市的無限制貨幣與信貸供應就是緊急的「速效舌下錠」。雖然是非常時期，但貨幣與信貸這樣無限制供給，實體經濟卻沒有恢復，一定會造成貧富在短時間急劇惡化，最後造成社會不穩定的動盪。之前北非的花朵與顏色革命，也有學者歸因於美國2008經濟危機的救市熱錢全球到處流竄，最後在北非國家造成劇烈的通貨膨脹與貧富分化，最後導致社會的騷亂與流血革命。近期美國社會動盪，騷亂層出不窮，其實已見端倪。

對於在東亞的我們來說，這次美國政府對應疫情的表現不只是顢頇無能，甚至是民粹、反智與反科學，更暴露出美國社會中根深蒂固的右派思維對弱勢的蔑視，以及極度的、自私的個人主義，卻又極度的自大自滿。 諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼在《紐約時報》撰文批評在川普政府領導下的美國，無論在流行病學還是在經濟層面都輸得一敗塗地。他批評川普及其盟友都是「自私邪教」。在這些極端右翼人士追求不受限制的個人利益，連一些必要的監管規定都大感憤怒，只要有一點暗示自己的行為應當考慮他人的福祉就會氣憤不已。這樣的文化背景上基於拓荒時期的成功經驗，傳統的美國極端右派「對資深社會的蔑視，對傳統束縛和思想的不耐煩，以及對傳統經驗教訓的無動於衷」。這樣的文化背景，幾乎是注重「傳統秩序與規則」，喜歡「總結歷史經驗」，強調「長幼有序」的中國社會的極端反面。整體來說，中國崛起帶給美國社會的挑戰與壓力，再加上川普為轉移疫情處理的失敗，甚至赤裸裸地煽動美國的民粹進行反中，已經根本地改變了美國社會對中國的態度。

美國仍然是世界上最強大的國家，美國想保持世界第一，不追求自我突破，反而不擇手段地打擊、壓迫中國等國的科技進步與經濟發展。代表美國右派的川普政府這樣濫用國家實力的赤裸裸霸道行徑，卻又在疫情控制上的荒腔走板，其實已經結構性地傷害了美國戰後建構世界秩序的領導權威。

但中美貿易戰或疫情無論如何肆虐，突發的、高壓式的短期衝擊都已經過去了。中華民族復興的敵人不是病毒，也不是美國，而是中國自己內部能不能延續過去的改革開放，越是盛世繁榮，也越是危機四伏，更要居安思危。如何讓每個人都能發揮自己的潛能，繼續思想的自由，為社會發揮創造力，這才是最大的挑戰。

（作者為國立雲林科技大學副教授）