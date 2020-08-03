日前檢調破天荒的大動作，一次搜索跨黨派的幾位立委辦公室，且還是因象徵「主權在民」的立委涉嫌收賄的刑事案件。這無疑是真正到了「憲政時刻」，讓大家看清了我國憲政民主體質的孱弱與衰退，根源於誤以為選舉投票就是民主的全部，而忽視把有權者關進憲政主義的鐵牢籠，才應是民主政治的根基。

在台灣參與選舉需有相當的財力為後盾，參選公職的目的若說只是懷抱著利他主義，將為國為民服務奉為宗旨，恐怕不盡符合擁有或需要財力者的人性。不容否認，當台灣愈加抬高了以選舉投票為標誌的「唯民主是尚」主義，其實伴隨來的即是愈加深化了政商關係的結構。但在蔣經國總統的時代，國民黨要員若與大商人過從甚密，恐怕將面臨被冷藏的下場，而只要讓官員們心中存有此約制的界線，即也是權力受到節制的憲政主義。

這次檢調偵辦受到矚目的立委收賄案，係前太流公司董事長李恆隆為搶回SOGO百貨經營權，涉嫌從2013年起陸續「收買」了蘇震清、陳唐山、徐永明、陳超明、廖國棟等跨黨派的立委，希藉其立委職權來達到目的。其中時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄200萬元，但該黨祕書長卻向黨員解釋，這筆款項是「借」來發給黨工的薪水。

更令人驚異者，涉嫌行賄者提供給徐永明召開《公司法》修正公聽會的出席費，每人竟高達200萬元。檢調認為此價碼顯不合理而涉有不正利益，但其律師卻辯稱「法律上沒有規定不可以，最重要的是沒有對價關係。」事實上，200萬元「出席費」既超出社會通常標準甚多，且還僅致送具有立委身分者，而立委理應熟知公務機關會議出席費的標準，但何以仍領的「心安理得」？

據檢調蒐證發現，徐永明疑似收受200萬元賄賂後，2019年底邀請官員與相關學者，舉辦了經濟部主管的《公司法》適用爭議之公聽會。就此過程而言，實質上已屬《遊說法》第2條所定「意圖影響被遊說者或其所屬機關對於法令、政策或議案之形成、制定、通過、變更或廢止，而以口頭或書面方式，直接向被遊說者或其指定之人表達意見」之遊說行為，但立委若依據《遊說法》在「陽光」下接受遊說，就沒了在暗黑處收賄的機會。

向立法委員遊說須先申請登記經核准，且事後還要公開遊說內容和經費使用情形，故此陽光法案很難照射到立委以其職權所獲得「服務費」的來源。從民國97年8月8日開始施行《遊說法》迄至今年6月底，向經濟部申請及獲准登記僅有1件，而立法院雖有317件並占全國各機關總數約達80%，但平均每年也只有26件。

憲政主義強調以投票選出的有權力者，其做出的決定和行為仍有限度而應受到控制。此次爆發跨黨派立委涉嫌收賄的事件中，不僅看到立委規避法律對其職權的約制，更凸顯了在台灣的民主制度下，金錢收買得了權力。民進黨常講看到了「憲政時刻」，現在的確到了該把權力關進憲政主義鐵牢籠裡的時刻了。

（作者為世新大學兼任副教授）