2020年是個多災多變之年。李登輝結束了他的生命，而所留下的爛攤子實在不小，該如何解讀？要如何解決？

先談台灣，錯過2008年最後一個翻轉的機會。自2016年至2020年綠軍全面執政以來，其狂傲自大已完全呈現，自2018年高雄韓流至罷韓操作更是達到頂點。李登輝主政與布局之下，最大的重災區其實就在高雄，然而眼前已經民心思變。

以2000年作為分水嶺，較為明顯的，有著劣質選舉導致的藍軍路線混亂，有著兩岸僵局不開導致的產業外移升級困難，有著南台灣發展停滯導致的區域失衡，有著閉關自守本土意識高漲導致的價值扭曲，有著野心教改導致的青年世代偏差斷裂，更有著總結以上的政治版圖藍綠統獨消長。把一個原本欣欣向榮、繁榮進步的台灣，搞成了現在的晦暗蒙塵、苦澀不堪。

若由長遠大局來看，這些亦未嘗不是吉凶參半、禍福相倚。首先，是在陸長台消之下，台灣的情況有效地縮短了兩岸的發展差距，利於兩岸的融合。其次，是讓台灣本土的底層群眾與異化意識，有個抒發平衡的機會，好好壞壞一體檢視，並已有公評。最重要的，是由此證明中國人搞西方民主不是那回事，這對於大陸本世紀以來的穩健發展無需於此糾結，應該可算作出了重要的消極示範。然而若由台灣30年來與李登輝集團不斷殊死鬥爭的一批批理念菁英角度視之，當然是做出了重大的犧牲奉獻。

30年後的眼前台灣與兩岸，已經不能僅以發展與經濟觀點解讀。尤其是在今年以來的全球變遷，與中美全面對峙的局面下，除了外部檯面上的美台勾連外，還有的是台灣內部遺留的幾可解讀為中日之戰延續的詭譎情勢。

所謂殷憂啟聖、多難興邦，眼前的台灣問題當然形成民族復興的重大挑戰。除了大陸自身近來的和統、武統之辯外，更重要的應是如何兩岸聯手積極導正，重拾舊山河。

筆者多年呼籲已可當下起行的，即是由城市地區南南合作，淡化主權，聚焦民生，入島入心爭取民心，兩岸經社深化融合，以為即將到來的統一做好準備。

（作者為台灣孫文南院院長）