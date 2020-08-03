尼加拉瓜駐台大使達比亞在無預警的情況下，遭到尼國總統奧蒂嘉免職，外界不免猜測台尼邦交是否再度亮起紅燈，我外交部對此表示，這是尼國外交人員的正常輪調。雖然尼國和海地等拉美友邦經常傳出外交危機，但是在新冠疫情嚴重肆虐拉美的當下，尼國突然免除駐台大使的職位，實屬不尋常。

奧蒂嘉出身左派游擊隊，上任以來經常遊走於兩岸之間，持平而論，他比較傾向大陸，至今未外交轉向是著眼於在兩岸仍可以要到好處。疫情爆發以來，尼國的實際狀況外界始終不得而知，連「泛美衛生組織」都公開表示，尼國所公布的染疫和死亡人數不確實。儘管尼國醫界大聲疾呼，國內已疫情嚴重，奧蒂嘉和川普及巴西總統波索納羅一樣，不在意新冠病毒的嚴重性，7月還舉行「愛在新冠疫情時」的大遊行，要民眾忽視社交距離的要求，鼓勵大家從事正常活動。更糟的是，多位醫生出面指控政府要他們做假的肺炎診斷，而病故者在深夜被快速運走掩埋。

尼國醫界的求救漸漸受到注意，因為醫療體系已無法負擔，疫情隨時有失控之虞，使用口罩的人越來越多，政府也開始每周公布最新疫情資訊。如此發展，正好給予中共提供尼國醫療援助換外交的機會。日前，中共再度召開「中拉應對新冠肺炎疫情特別外長視頻會議」，提供拉美10億美元採購疫苗，並承諾會持續派醫療團隊到拉美，時間點正好是達比亞大使遭免職的前一天。之前，大陸與拉美25國在3月底舉行「中國─拉美新冠肺炎疫情防控經驗交流視頻會議」，中共外交部發言人耿爽就在記者會上，特別點名尼國有參與會議，箇中的涵意，不言可喻。6月底尼國更在聯合國人權理事會上，支持中共推動的《香港國安法》。中、尼兩國上述的互動，我國安單位須超前部署對策為要。

尼國現在是處於兩岸要價的狀態中，後續的觀察點是，尼國有無提出新任駐台大使的人選。然而，站在鞏固邦誼及人道的立場上，台灣應該提供並協助尼國必要的醫療資源。最後，如果尼國真的與台灣斷交，表示美國的《台北法案》形同具文，對台灣的外交並無實質幫助。

（作者為致理科技大學副教）