台灣政壇有個萬年冷笑話，被抓到貪汙舞弊的政客常常高喊冤枉：「我絕對沒收一毛錢！」案件經審判確認，他們也確實沒貪一毛錢，而都是數百萬、千萬起跳的巨額賄賂。不分黨派的惡質政客往往用各種美麗的詞藻、慷慨激昂的演技迷惑選民，然而只有騙完選票騙鈔票，才是不斷輪替上演的經典爛戲，歷久不衰。

這些民賊的承諾與宣示，像極了愛情騙子，但就是煽情、動聽到騙死人不償命。於是乎，空喊建國而扎實貪汙者有之；高舉反中旗幟而急索賄款者有之。對，就像是太陽花學運後才成立的時代力量，也在抓到立委權力後應屆腐化汙錢，而且還真的不是一毛錢，這次被逮到的就是現任黨主席徐永明。

時代力量在這屆立委選舉時，為了要擺脫只是民進黨的「尾巴黨」的形象之譏，曾高呼強力監督執政，並強調要揭發弊案。這個政客話術經由徐永明涉嫌收賄遭北檢指揮搜索、聲押，已經自證其詐術之實。依據檢方資訊，時代力量經由民進黨立委蘇震清一脈相承的金主系統貪汙。

這真的很糟，因為時力祕書長還曾一度發文暗指，涉貪似是徐永明為了黨工薪水募款的不得已行為，霎時間外界不解，時力全黨難道都成了花髒錢的共犯結構？儘管這篇發文後來自刪了，但「錢袋力量」、「貪汙關到死」等詞已經在網路上被酸爆，時代力量長期鋪陳的假象徹底破滅。

這個由朝野立委介入SOGO經營權之爭的修法弊案，就連長期被詬病的「民進黨喬王」柯建銘都酸過國、時二黨在「裝孝維」。依據立法院公報內容，柯建銘當時極力抨擊廖國棟、黃國昌二位委員：「現在大家是打著打擊財團的口號在掩護對造，這很清楚嘛，判決的輸贏已經決定，大家還在吵什麼？大家在吵這可不可以回溯？廖國棟剛才在這裡講，應該回溯，國民黨不敢挺嘛。廖國棟委員在委員會審查時提出回溯條款，為個案而訂定條文，去挺對造，這樣可以嗎？有無這樣的立法例？黃國昌委員，這樣可以嗎？你在吵什麼？」

當時的黃國昌號稱戰神，儘管面對被罷免，還是有極大量能發動網軍攻擊柯建銘。回頭看來，徐永明真的是時力內的首謀或主謀嗎？檢調的追查似乎可以再細膩一些。

再者，被抓到收賄的畢竟是徐永明，而黃國昌已在放棄選區後，轉身成為被網路鄉民、諸多媒體諷刺的「中資建商門神」。黃本身已經充滿爭議，還明著對時代力量黨的主席、黨公職去留指點江山，而時代力量內部竟無人覺得不對勁！這是明擺著有財團指定獨董身分的黃國昌，不但可以對特定政黨下指導棋，甚至定調其黨政行為是否得宜，時代力量淪落至此而不自知，其黨主席會犯下為財團召開公聽會後即索討賄款的經典問句：「錢呢？」其實也已經說明了箇中三昧。惡墮的時代，厲害了這個黨。

（作者為資深媒體人）