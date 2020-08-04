2009年，我思念已逝母親的心情也越來越濃，有了想代往生的母親前往南京探望親人的念頭。但由於搬家的關係，幾乎快把家裡整個翻過來了，就是找不到當初記載著南京親戚聯絡方式的那張紙條，以及南京大表哥傢俱店的名片。

沒了南京親戚的聯絡方式，又想去南京要如何連繫上他們呢？於是心裡想著：這次到南京用三天的時間找親戚，如果真沒找到，就改到上海玩幾天再回台灣。帶著這種忐忑不安的心情獨自出發。

●順著記憶找到親人

這次去南京住的酒店是在夫子廟附近的「狀元樓酒店」，之前聽母親說過，台灣許多大人物來南京都住過這間酒店，所以透過台灣的訂房網先訂了三晚住宿。

這次是搭華航直飛南京的班機，到了南京機場，下機後很簡單的就找到巴士站，一路坐到中華門下車，再拖著行李搭地鐵到三山街口下，再搭計程車到酒店。

辦好住房手續，放下行李就立即動身往2004年住過的「秦淮人家賓館」方向走去，因為我對南京的記憶幾乎都是從那裡開始。再順著夫子廟開始走，我邊走邊跟放在外套胸口口袋裡，由台灣帶去的母親照片說：「老媽！你要讓我找到喔，不然可能我三天後就去上海了，以後也就不會再來南京了。」

心理一直這樣默念著，我順著以前的記憶走著，看到一間傢俱店，跟我以前的印象有點不像，我在店外玻璃窗往裡看，看到一位不是那麼確定，但又有點眼熟的婦人坐在櫃台裡，我鼓起勇氣推開玻璃門走進去，與婦人互望了三秒鐘左右，我叫了一聲「大表嫂！」婦人愣了一下，接著也喊出我的小名「小強，你怎麼來了？」這時確定是大表嫂了，我立即從胸口拿出母親的照片給大表嫂看，也跟大表嫂說：「我是代替媽媽來看你們的。」此時，我與大表嫂立即擁抱在一起好久，兩人淚水像是水龍頭一樣止不住的奪眶而出，眼淚模糊了雙眼。

在經過我這次的尋親說明後，大表嫂平靜下來便馬上打電話通知大表哥過來，而我就順利的展開第三次的南京探親之旅了。

當天晚上大表哥正好要跟即將結婚的兒子親家吃飯，也順道把我叫去吃飯，據我觀察大表哥的親家算是南京市稍有聲望的人士，而大表哥在南京開家俱店，算是個不錯的生意人，所以這門婚事也是門當戶對吧，吃完飯表哥就帶我去他兒子的新房看看，結束了第一天的旅程。

在南京的第二天，大表哥應我的要求讓我自己逛一天，其餘的時間由他安排，而南京市的氣溫冷的嚇人（4度），我一直窩在被窩快中午才出門去逛，第一站就是到曾在1994年跟媽媽一起去過的「瞻園」。

瞻園是典型的江南古典園林設計，始建於明朝初年，也是乾隆下江南時曾駐蹕的園邸，距今已有六百多年歷史。我很幸運的在這裡找到了當年跟母親合照的地方，旁邊是古老的紫藤樹，我站在老紫藤樹旁許久，想到以前跟母親一同逛瞻園的情景，最後還是忍不住激動的流下淚來，就因為在這多年前與母親合照的地方，讓我感觸良多，有種不虛此行，更有圓夢般的感受。

▲南京市又變漂亮了

逛完了瞻園繼續走在南京市區，發現南京市又變漂亮了。記得昨天從機場出來後，沿路不再灰塵漫天飛舞，道路也相當平整，尤其進入市區後，看到的是許多現代化的大型商場和建築物，已少了許多磚瓦平房，短短幾年不見，南京市除了有維護古老建築的用心外，更添上了現代化年輕的樣貌。

在市區逛也讓我鬧了個笑話，就是看到路邊有賣水餃的店家，進去坐下後就跟老闆點了10個水餃，後來老闆過來說：「14個好不好。」我當時愣了一下，沒考慮的就說好，正還在納悶為什麼要我點14個水餃，難道10個不行嗎？結果看到牆上的招牌寫著「7個1.5元、14個3元」，難怪老闆要我點14個水餃。

由於南京當天下雨，在外面逛了一天，從台灣穿去的鞋子、襪子都濕了，就搭計程車到新街口去逛，想買雙鞋子，沒想到南京的進口品牌運動鞋都比台灣貴，一雙大約都要近千元人民幣，後來花了三百多元人民幣買了雙中國當地的品牌鞋子。南京市的百貨公司，每個門市面積都是相當大，也相當漂亮，內部裝潢與商品的陳列也都不錯，而且南京百貨賣場內有許多的國際品牌是台灣都還沒進的，這點又讓我對南京的飛快進步刮目相看。

在南京的十天裡，天氣每天都是陰冷的，大約都是二至六度之間，對於生長在台北的我，真的是低估了南京的「乾冷」，路上發現南京人都不怕冷，尤其是學生們，雖然他們臉上兩頰都凍得紅通通，但看到他們有的只穿件T恤和薄外套就上學去了，完全不怕冷的感覺，這又是我們兩岸對於溫度的體感有很大的不同，所以我在學校門口拍了一些學生上學的照片做紀念。

▲天天在外吃館子

由於中國經濟飛快的進步，人民生活水平也提升不少，所以這次在南京，除了在大小表哥家和舅媽家吃過一頓飯，其餘都是在外面「吃館子」。其中一天，大表嫂在家做了幾道家常菜讓我品嘗，席間還聊到1993年我跟爸媽一起到南京時，有一天大伙在家打麻將，贏的出錢隔日加菜，結果當天大表哥就買了隻活的老母雞回來準備隔天煮雞湯。次日一早，我突然被小孩子的哭聲給吵醒，出門一看，原來是前一天買的老母雞生了一個雞蛋被小孩子玩破了，結果小孩被打了一頓，哭的哀哀叫，現在想起來還真特別。（薛松強／台北）