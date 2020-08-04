無色覺醒》王丰：打臉美國謊言真相？川普政府無藥可救？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第688集播出，由歷史作家王丰先生綜合評論理性分析：「打臉美國謊言真相？川普政府無藥可救？」

美國現任國務卿蓬佩奧近期公開談話措詞強硬、致使美中關係爭議不斷。過去蓬佩奧曾在大學演講時公開表示，在他擔任美中情局局長期間，不斷為國家任務工作撒謊、欺騙、偷竊行為等，甚至還有完整專門課程教育情報幹員。這些不免讓我們質疑，難道美國總統或者國務卿的日常工作就是如此嗎？

「美國軍事學院」（The United States Military Academy at West Point），又稱「西點軍校」，該校是美國歷史最優久的軍事學院，美國許多菁英階層代表人物皆出自於此。其中西點軍校最有名的校訓是「責任、榮譽、國家」發人深省。美國務卿蓬佩奧便是出身自於此，但他在川普政府的許多言論卻與其校訓完全相左。蓬佩奧是否也在改變西點軍校的歷史傳統？

蓬佩奧並非唯一公然撒謊的美國政客，美國政壇歷史早已充斥謊言。1960年5月，當時美國正與前蘇聯處於冷戰階段，美國派出U-2C偵察機進入蘇聯上空進行偵察。當偵察機進入蘇聯境內地空導彈防區時，前蘇聯地空導彈部隊發射的14枚防空飛彈，其中一枚成功擊落美國偵察機，並迫使飛行員跳傘逃生，最終遭前蘇聯軍方活捉列證。

這也代表美國軍方透過「高空間諜行動」獲得敵方情報的證據確鑿。消息傳出後，時任美國總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）對外卻矢口否認，稱該空中行動只是進行天氣研究，直到前蘇聯公布握有美飛行員證據後，美方才終於承認進行秘密的偵察活動。

2003年美國與盟友英國一致認定，當時伊拉克的海珊政權（Ṣaddām Ḥusayn）擁有大規模殺傷性武器。當時的美國總統小布希（George Walker Bush）政府執意出兵攻打伊拉克，但美英兩國都無法提出，伊拉克握有大規模殺傷性武器的證據，最終至2011年美國撤離軍隊才宣告結束，此次引發的「伊拉克戰爭」卻造成伊拉克八年的社會動盪，甚超過十萬伊拉克人民因此喪命。

美國政壇瞞天過海的謊言行為，是否逐漸成為美國政客的傳統美德。不只艾森豪與小布希總統，美國前總統尼克森（Richard Milhous Nixon）也因爆出歷史著名的「水門案事件」（Watergate scandal）監聽對手陣營，事情曝光後尼克森也為此下台負責。但這些說謊的程度恐怕都不及美國現任總統川普（Donald John Trump）。

美國華盛頓郵報「事實查證資料庫」（Fact Checkers database）曾統計，川普從2016年就職總統，總計1055天，累計不實或誤導陳述共有1萬5413次，川普平均每日輕言甚或狂言超過30次。

川普在首任競選美國總統期間，最知名的宣傳口號「Make American Great Again」現在看起來卻充斥諷刺意味。早在疫情於美國爆發前期，川普信誓旦旦宣稱美國內死亡人數可以控制在五萬人以下，但截至2002年7月底，全美疫情死亡人數已超過十五萬，不僅佔全球四分之一，至今死亡人數更是不斷攀升中。

美國疫情失控不僅重挫川普的連任選情，也嚴重打擊美國經濟。美國公布2020年第二季經濟數據，GDP暴跌34.8%令國際震驚；目前全美貧窮人口高達四千萬，當中三餐不濟的極度貧困人口高達一千八百萬。如今檢驗川普夸夸其言的競選承諾，美國到底要如何再次偉大。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！