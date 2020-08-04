台灣6月出口大陸（含香港）占比達46.1%，為史上新高，上半年42.3%也是10年新高。兩岸政治關係緊張，經貿關係卻更趨緊密，不但標誌民進黨政府脫中政策失敗，細部分析對大陸出口成長因素，更可以發現，中美貿易衝突，大陸對台灣高科技產業依賴更深，代表兩岸經濟已形成一種誰都離不開誰的關係。

上半年台灣出口大陸比重創新高，主要來自半導體設備及積體電路等電子零組件的貢獻，占整體對陸出口比重高達50.6%，若與同類別全球出口值相較，大陸比重更是逼近6成。再從時序資料來看，上半年半導體設備及積體電路對陸出口，同樣大幅成長28.4%，是整體電子零組件對陸出口成長率的1.4倍。

這些數字顯示大陸在美中科技角力戰壓力下，亟需台灣高階製程的產品與技術支援。特別是自去年以來，美國商務部連番頒布多項新的出口管制規定，劍指中國，也逼使以華為為首的大陸科技大廠，不得不盡早向台積電或聯發科追加訂單，拉高庫存水位，以備將來不時之需。背後所透露的，不只代表台灣對大陸的依存關係，也代表兩岸經濟相互依賴的事實。狠狠打臉民進黨政府的兩岸經貿政策，證明經濟脫鉤大陸，不管政策面或實務面，都是不可行的。

其實，這樣的結果，一點都不令人意外。因為市場的力量不是政府政策所能扭曲。同樣的現象，過去也曾發生。阿扁執政8年，兩岸經濟政策從2001年強調「開放」轉向到2006年加強「管理」，但台灣對陸出口比重卻一路飆升，從2001年的26.7%，狂升到2007年40.7%，首度突破4成。政府壓抑兩岸經貿往來並未奏效，反而隨著大陸經濟高速起飛，讓台商找到更大的利基市場，構築起新的產業供應鏈，深化了兩岸經濟鏈結。

若把時間往前推移，1989年六四民運後，西方國家對大陸實施經濟制裁，外資紛紛撤離大陸，經濟成長率從1988年的11.2%，遽降至1989年及1990年的4.2%與3.9%。這段時間只有台商與港資伸出援手，持續投資大陸。尤其1992年鄧小平南巡講話、重申經濟改革決心不變後，台商加快西進步調，也成功協助大陸走出另一波的經濟高速成長期。

根據經濟部投審會統計，1991-2019年近30年間，台灣對大陸直接投資總額高達1865億美元，平均每年約64億美元。若再比較中國國家統計局的外人直接投資金額（實際利用外商），可以發現，近30年，台灣每年平均對大陸的外人直接投資貢獻比重約8.1%，將近1成。清楚顯示，兩岸不只是貿易往來相互依賴，台灣資金更是大陸經濟成長重要推手。

自1980年代前期政府開放兩岸經濟交流，兩岸經貿往來迅速升溫，隨之帶動台商大陸投資潮，大量資金流入大陸，如今台商投資獲利開始回流台灣，為市場帶來充沛的資金，兩岸已形成相互依賴體系。即便在過程中，存在李登輝的「戒急用忍」、陳水扁的「積極管理、有效開放」、蔡英文的「經濟脫中」等不利兩岸關係發展的政策路線，但事實證明，最終市場力量仍會驅動兩岸經貿走向更緊密的合作關係。也就是說，市場那隻看不見的手，才是真正引導兩岸經貿互動的關鍵因素，人為的政治干預，只會造成資源扭曲與誤置。新南向，就是最好的例子。

上半年台灣的進出口與對外投資表現，再次證明兩岸經貿密不可分。不管是逐月走高的對陸出口比重，或是第1季成長率高達64%的赴陸投資金額，在在說明大陸才是台灣最大的出口市場，也突顯兩岸高科技產業供應鏈的互為依賴。這也是為何我們要一直不厭其煩地指出，對於兩岸關係，兩岸主政者不只要正視兩岸經濟高度相互依賴的事實，更要努力共商一個能讓兩岸共謀其利、優勢互補的兩岸政策，才能創造兩岸人民的最大福祉。

大陸經濟崛起是不可逆趨勢，台灣經濟籌碼優勢則在流失。一些人主張台灣經濟應該擺脫對大陸的依賴，轉而依賴美國，但從中美科技戰開打，卻迎來台灣高科技產業出口大成長觀察，在中美間擔當「起承轉合」功能才是台灣生存之道，執意拒中、抗中、脫中，對台灣絕對不利，對大陸也不會好。兩岸領導人應該以經濟發展為念，控制好台海軍事風險，讓人民過好日子。