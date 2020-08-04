華盛頓吃了秤砣鐵了心，從貿易、科技、外交、軍事到社交APP、新聞媒體，不斷亮牌，非要在11月3日美國大選前激怒北京，製造「明顯而立即」的危機。

不過，川普團隊可能沒有想到，中美對抗後的最壞結果逐漸顯現：美國在東亞以外地方勢力大幅衰退，許多地方群雄並起。

熟悉中美關係學者不斷發出警訊，美國前哈佛大學教授傅高義、大陸人民大學教授金燦榮先後警告，中美確有擦槍走火的可能性，但未能阻止川普當局進一步強壓北京。

美國至今仍未有冷靜和穩重的聲音，也未對雙方一旦發生衝突，美國可能的損失進行真正的盤點，好像吃定了北京一定會忍氣吞聲，打不還手，罵不還口。

真是如此嗎？二戰日本對美國造成的實際損失，遠遠大於戰前美國的估計。中國如果真正下定決心與美國鬥爭，後果可能比華盛頓估計更加嚴重。華盛頓如果一路朝中美對抗狂奔，美國輕則物價上漲，重則失掉全球霸主地位，顯然都不是尋求連任的川普行政團隊曾經冷靜思考過的議題。

華盛頓將大部分精力擺在壓制北京，卻忽略全球出現的脫美微妙變化。最顯著的是德國和俄羅斯北溪2號天然氣合作計畫，在美國力阻下持續推進。另外，各國在利比亞問題已經開始形成對抗陣營。土耳其、義大利、伊朗、卡塔爾、阿爾吉利亞甚至美國傾向支持利比亞政府，德國、法國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、希臘、埃及卻支持東部反政府武裝力量。

這在美國號令天下時難以想像。