快評》陸培養半導體人才 19:182020/08/04 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢新芯集成電路製造有限公司員工在檢測芯片製造設備。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院學位委員會決設立積體電路一級學科，積體電路目前屬於電子科學與技術下面的專業二級學科，研究生師資分布在各個學科中，積體電路升級為一級學科意義重大。 中美貿易戰延燒，川普政府祭出多項禁令，掐死大陸高科技產業命脈，促使大陸更加致力於推動半導體自主化發展，在政策、資金等多方面多所挹注。 國家積體電路產業投資基金已投入龐大資金挹注相關產業，如今積體電路升級為一級學科，意在培養更多人才。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》跳躍李登輝 19:312020/07/31 短評 快評》徐永明斬時力命根 18:402020/08/01 短評 快評》大陸該感謝川普 20:222020/08/02 短評 快評》李登輝耽誤台灣經濟 19:002020/08/02 短評 快評》蔡總統壯士斷腕 18:592020/08/02 短評 快評》中美治理能力之爭 19:412020/08/03 短評 快評》 禁TikTok誰受益 19:592020/08/03 短評 快評》風聲雨聲貪腐聲 19:312020/08/03 短評 言論熱門新聞 王任賢》陳時中吃案到這種地步 - 觀點 - 言論 快評》單挑北京代價高 - 短評 - 言論 張亞中》李登輝的臉譜與真面目 - 觀點 - 言論 旺報社評》兩岸經濟緊密 誰都離不開誰 - 旺報社評 - 言論 快評》陸培養半導體人才 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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