大陸國務院學位委員會決設立積體電路一級學科，積體電路目前屬於電子科學與技術下面的專業二級學科，研究生師資分布在各個學科中，積體電路升級為一級學科意義重大。

中美貿易戰延燒，川普政府祭出多項禁令，掐死大陸高科技產業命脈，促使大陸更加致力於推動半導體自主化發展，在政策、資金等多方面多所挹注。

國家積體電路產業投資基金已投入龐大資金挹注相關產業，如今積體電路升級為一級學科，意在培養更多人才。