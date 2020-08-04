前總統府祕書長蘇嘉全因個人及家族涉及多起弊案，日前突然請辭，蔡總統秒准，並且火速找來前海基會董事長李大維接替蘇的職位，看來蔡英文對此事應早有盤算。蘇嘉全是英系大將，他和侄子、民進黨立委蘇震清及家族中多人連續遭人爆料涉及弊端，蔡英文應知再不處理，政爭惡火恐怕將延燒到她自己身上，所以必須果斷。

蔡英文上月在民進黨全代會上曾表示，不會讓貪腐劇本在目前全面執政的民進黨政府上演，話才出口，就爆發蘇家叔侄遭外交部駐外單位檢舉。行政部門槓上國會甚至總統府本是大事一件，卻硬是在外交部大事化小、經濟部息事寧人的操作下被壓了下來。

可惜，蘇家地雷太多，SOGO案接著爆發，蘇嘉全自知再不退場，好戲恐怕還在後頭，趕緊辭職走人。民進黨表示絕不寬貸，蔡英文則再次針對貪腐引用黃埔軍校門訓，要民進黨人若想「升官發財，請走別路」，意思是別打官府的主意。

這話說得好，明快處理蘇嘉全也很重要，問題是民進黨內的貪腐豈只人稱小蘇的蘇嘉全一家？蔡英文若真有心打貪，身邊的近臣親信當然是首要明察的對象。

6月間，媒體披露「幫推」與「投石」這2間公關公司近4年來承辦了政府標案達8000多萬元，且在2020年總統大選期間，一共接了69件蔡英文陣營的宣傳案，可見其與民進黨、甚至與蔡英文的關係十分密切。

據了解，這2家公司與曾擔任過前總統陳水扁和蔡英文文膽的林錦昌，以及民進黨文宣部出身的李厚慶關係密切。林、李在蔡政府執政後即分別擔任中華文化總會的祕書長和副祕書長，而文總的會長就是蔡英文。文總向來被認為是直屬總統的文化幕僚，從2016年蔡英文首次執政即想盡辦法要奪下文總會長，即可知蔡看重文總的程度。不過，蔡英文並未對林、李這2位身邊的文宣大將究竟和幫推與投石公司有什麼關係做任何說明，當然也沒有就媒體的爆料進行後續處理。

國民黨質疑李厚慶在2年半內就參與了超過200場公標案的審核工作，頻率未免過高；且李擔任評委的案子中，三立的得標率將近9成。李厚慶的妻子於今年3月到三立就職，6月「故宮南院品牌塑造整合行銷勞務採購案」開標，李正是評委，最終由三立得標。李厚慶並未依法進行利益迴避，很明顯已踩了《政府採購法》的紅線。這次，蔡英文還能置身事外嗎？

蔡總統進入第二任期，須謹記陳水扁執政時的教訓，慎防民進黨人有末日猛撈的心態，不可放任已經浮出檯面的違法違規事件不做處理，以免造成「學習效應」，一旦事態擴大，恐怕屆時蔡英文自己也難以收拾了。

（作者為作家）