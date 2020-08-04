前總統李登輝逝世後，國際媒體評價他的一生，大都肯定他對台灣民主化與本土化的貢獻。其實台灣的民主化與本土化是從蔣經國時代開始的，因此，評價李登輝，不能不提到蔣經國。換言之，蔣和李是前後銜接、一脈相傳的。

上世紀70、80年代台灣面臨巨大內外衝擊，1971年被迫退出聯合國，1978年與美國斷交，加上第三波民主浪潮來勢洶洶，蔣經國為了國民黨在台執政的長治久安，1972年擔任行政院長後開始起用本省籍人士入閣，李登輝就是在當時被拔擢為政務委員。

至於蔣經國為何在1984年提名李登輝為副總統，進而使李於1988年蔣故世後繼任為總統，變成蔣的接班人，許多人認為應該是歷史的偶然；假如蔣經國當時選擇林洋港為副手，或者1984年孫運璿沒有中風，李登輝的仕途大概就只是徐慶鐘這樣的角色而已。

但筆者翻查《蔣經國日記》發現，蔣對李確實青睞有加，稱讚他是「優秀之科學人才」、「有工作熱情，又有新的科學觀念，可以培植的一位人才。」相反地，蔣經國對林洋港的評價十分保留，日記中多次提到林「好名善變，不可不防」、「沽名釣譽，好大喜功」、「有才能，但是在品德方面不夠正直，在緊要關頭恐怕把握不住」等。不僅如此，蔣還一度考慮讓李登輝直接從政務委員升任台灣省主席，1978年4月9日的日記中有明確記載。後來是聽了謝東閔的建議，才把李登輝先派去當台北市長，由林洋港出任省主席。

至於孫運璿的角色，蔣在日記中曾以「真誠可信」形容孫，1984年他不幸中風，確實影響蔣經國後續人事安排。不過即使孫運璿身體沒出事，由於當年副總統由本省籍擔任已成慣例，孫也將因為沒當上副總統，而不可能在蔣逝世後繼承大位。比較可能出現的發展是，黨內的集體領導會持續一段時間，李登輝無法很快就獨攬全局，但這些畢竟都只是假設。

真實的情況是，由於孫運璿病倒，使得蔣經國更用心去培植李登輝，從1984年到1988年兩人曾有156次的個別談話。李登輝像個學生一樣，聆受蔣經國的一對一教導，才會說自己像是畢業於「蔣經國學校」，從蔣身上學到許多關於政治的事，這裡頭包括民主化後的黨外問題，還有如何應對中共的統戰攻勢等。李登輝和蔣經國青年時代都曾是懷抱理想的共產黨員，背景相似。李的學歷高，而且能力強、為人低調謹慎，因此才深得蔣經國賞識，並多方提攜教導。

至於某些藍營人士批評李登輝刻意毀掉國民黨，這恐怕與事實不符。2000年大選國民黨因連宋分裂才失去政權，李登輝是當時的黨主席固然有責任，但連戰、宋楚瑜難道沒有責任？持平地說，國民黨能夠在民主化後繼續執政10多年，沒有步上其他威權政府一夕垮台的覆轍，主要就是蔣經國晚期的開放政策，也就是推動台灣的民主化與本土化，並由李登輝繼任後大力加以落實的緣故。

總之，蔣、李兩人在台灣的民主化與本土化是一脈相傳的，如果肯定蔣經國，就不能否定李登輝，肯定李登輝，也不能否定蔣經國。深藍對李登輝、深綠對蔣經國，如果都能做出公道的歷史評價，台灣政治將會大不同。

（作者為信民兩岸研究協會理事長，《蔣經國日記揭密》作者）