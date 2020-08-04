回顧台灣歷史時，發現有一位抗日領袖叫陳澄波，他在1895年迎戰來台日軍潰敗後失去音訊；1895年這一年的稍早，同名的前輩畫家陳澄波出生。很明顯，兩位陳澄波當然不是同一個人。

留日回台的前輩畫家陳澄波，不幸在228事件遇害，令人遺憾。勉能告慰的是，台灣人沒有忘記前輩畫家陳澄波，他一生的事蹟頗有不少記載。相較之下，抗日領袖陳澄波卻早已被許多台灣人遺忘，除了抗日以及參加霧峰林家「棟軍」與苗栗「廣泰成」墾號，幾乎找不到他的生平資料。

筆者寫了一篇抗日領袖陳澄波的考察文章，霧峰林家第9代傳人林光輝先生看到後，傳來幾張陳澄波寫給林家信件的照片，信上書法相當高明，問：「不知道是不是師爺代筆？」畢生蒐藏大量珍貴台灣史料的林光輝回說：「他親筆，因我還有數封。且這2封有張是名片。」

生在清朝台灣的抗日領袖陳澄波能寫出這麼高明的書法，必然是當時最頂尖的精彩人物，因為當時教育很不普及，9成以上都是文盲。

清朝台灣啟蒙教育機構主要分為3類：社學、義學與私塾。社學為官辦；義學以官辦為主，培植清寒子弟，偶有私人設立。前兩者的數量都不多，私塾則不少，就讀比例如何，不同研究的估計相差很大。

瞿海源認為清朝台灣上私塾的人口高達10%，男性更有大約20%讀過私塾。吳文星則具體指出：1898年，全台私塾1707所，學生29941人。參考1905年第一次台灣戶口調查的人口304萬，私塾學生人數只占總人口的1%。

兩人對台灣私塾學生的估計差10、20倍，關鍵可能在計算的是「讀過」或「就讀中」。

筆者未曾見過的外公李清和，新店碧潭人，生於1900年、日治明治33年，死於1950年、民國39年。本來以為外公沒有受過教育，後來查戶籍謄本才發現，上面記載外公讀過1年私塾。所謂私塾，可能只是附近居民小孩找個識字者開課，鄉下學生來來去去，遇到農忙就輟學實屬正常，所以「讀過」相較於「就讀中」有10、20倍差距應該不算意外。

台灣的教育即使在日治時期也是到中後期才真正算是普及。台灣總督府1898年公布公學校相關規定，研究指出入學率直到1915年仍然只有9.6%，中輟比例還高達1/3；1899～1918年20年的公學校畢業生，累計53401人，只占1919年人口總數353萬人的1.5%。1919年首任文官總督田健治郎認真增設公學校，就學率才逐年增加，1939年超過50%。姑且不論公學校是不如小學校的次等對待，普及教育仍應肯定。

兩位陳澄波的書法造詣都很不凡，可惜抗日領袖陳澄波已被遺忘。

（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作者）