總統府祕書長蘇嘉全因姪子蘇震清立委涉賄而請辭獲准，在政壇投下震撼彈後，迅即引爆輿論的強烈關注，但明眼人一看便知，這又是民進黨棄車保帥、操縱風向的慣用伎倆。藉著蘇嘉全裙帶關係的「親戚五十」，庸才高位、自肥圖利、包庇營私、關說索賄，其事證之多，族繁不及記載。何以致此？若非共犯結構背後撐腰，以蘇嘉全的能耐，恐怕也難以隻手遮天。

台灣以權逐利的金錢遊戲，已從早期「鼠咬布袋」的宵小行徑，轉換成今日「結夥圍事」的公然掠奪，這似乎與不成熟的民主化息息相關。號稱「民主先生」的李登輝掌權期間，也是台灣黑金政治猖獗橫行之始，李氏藉由選舉動員改造黨國體制、鼓吹本土意識，也創造了孕育錢權交易的溫床。如今政商利益共犯結構不僅盤根錯節，且早已根深蒂固，此次因涉賄被檢調搜索的6名前後任立委，竟然分屬朝野新舊政黨，儼然是利益分贓的跨黨派共同體。一向高舉民主大旗並視為進步價值的執政黨，可曾想過，如果民主換來的是貪腐，這究竟是真民主，還是假民主？

過往的實證研究顯示，民主與貪腐呈現顯著的負相關；而貪腐的擴散與民主的衰退則有連動的因果關係。國際透明組織每年定期公布「貪腐印象指數」以呈現各國的清廉程度並加以排名，資料內容充分印證民主與貪腐所具有的反向關係，亦即越自由民主，貪腐越少；越極權獨裁，貪腐越多。

2019年台灣在180個國家與地區中排名第28，總分65，似乎不差，而事實上以該組織的報告來看，民主國家的平均分數是75，台灣頂多是民主國家的中後段班，仍有許多改進空間。倘若執政者以此沾沾自喜，並自傲於所謂的民主成就，而不對暗地裡侵蝕民主根基的貪腐文化與共犯結構，進行大刀闊斧的整頓與剷除，台灣淺碟式民主出現倒轉衰退，亦非預料之外。

民主之所以與貪腐難以相容，主要在於民主體制的權力分立、監督機制、政治透明度與公斷是非的言論自由，使得政治人物的貪腐行徑無所遁形。然而民進黨完全執政後的一黨獨大，拋棄理想與節制，包攬各種政治社會資源，以黨籍人士充斥理應獨立行使職權與公正監督的中選會及監察院，讓綠色勢力滲透或掌控原為社會公器的各式傳媒，加上行政、立法一家親，徹底破壞權力制衡與監督機制，並有效抑制言論自由，難怪政商勾結的牛鬼蛇神紛紛出籠。

蘇嘉全的辭職或被辭職，已將民進黨斷尾求生的招數用老，不僅無法為自己的清白辯護，也難與執政團隊切割，更別說有助於改善台灣的貪腐情況了。蔡總統在大選期間曾幫蘇震清站台助講，選後復任命蘇嘉全為總統府祕書長，而今蘇震清被收押禁見，不知蔡總統心中感受如何？古云「作之君，作之師」，蔡總統理應為全民表率，若無法對自家涉貪的公職人員斷捨離，又如何期待她能整飭風紀，肅清貪腐呢？

（作者為佛光大學未來與樂活產業學系教授）