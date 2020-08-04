就在7月底香港立法會選舉最後的登記日，港府一方面透過選舉主任撤銷了12位泛民派參選人的資格，另一方面則是以疫情緊張為由，特首林鄭月娥引用《緊急情況規例條例》宣布立法會選舉要延後1年。緣何此時港府要如此大動作的雙管齊下打壓泛民主派，原因仍不脫北京對9月立法會選情嚴峻的判斷。

從目前的民調與輿情來看，泛民主派之前高呼的「35+」爭取立法會過半議題，恐有一舉成真的可能，北京自然不敢輕忽。恰逢香港疫情再起，北京趁勢引為藉口，進而爭取了1年的緩衝時間。但這樣的做法並非是最好的選擇。由於今年南韓、新加坡等地雖同樣受疫情影響，卻仍透過各種防範措施保障選舉進行。因此港府的延選再加上撤銷特定人士的參選資格，只會讓港人更加怒火中燒，社會紛亂難以梳理；為此，港澳辦常務副主任張曉明特別南下香港徵詢意見。

想理解北京究竟是如何考量與布局，可以從兩個層面來思考。 其一，由於延選後面臨的第一個問題是未來1年立法會權力真空的處置方式，從目前各界的建議與共識來看，直接由全國人大常委會通過決定委任現任議員是最快的途徑。但現任議員中，有4位議員已被選舉主任以「不可能真誠擁護《基本法》」為由撤銷選舉資格，在這前提下是否具有臨時立法會的資格，成為各界關注的焦點。

畢竟，目前的立法會議員人數已有4席缺額未補，若再剝奪公民黨及功能界別的4席資格，臨時立法會的認同基礎將更加薄弱，亦不利「一國兩制」的運作。是以，前立法會主席曾鈺成指出「取消參選資格不應影響現屆留任」，而港區全國人大代表、前政制及內地事務局長譚志源認為，4名議員只需再次宣誓擁護《基本法》即可就職。這樣的說法，一方面讓北京找到台階下，另一方面也暫時把問題丟回給民主派。

其二，民主派在香港社會擁有堅實的支持基礎，要完全打壓或消滅並不符合現實，但北京亦無法接受民主派挑戰中央權威。但北京仍有其軟硬兩手的思考，即便這次撤銷了12位參選人的資格，但可以發現遭撤銷資格的多屬於激進民主派的人士，北京對於溫和民主派採取和緩的爭取手法。這種有差別的DQ（取消參選資格）所要傳達的是，北京並非將民主派及其支持者視為敵人，除了畫下清楚的政治紅線外，反倒是進一步希望溫和民主派願意扮演香港「忠誠的反對派」。若能將情勢導向這條路徑，對北京不僅可以維持「一國兩制」不走樣、不變形，還有利於未來持續爭取民心的依附。

但整體而言，固然北京當前的策略有其內外多層戰略的考量，但民主派及社會大眾對於未來立法會猶如橡皮圖章的作法，恐也難認同。未來1年香港的社會爭執仍將餘波盪漾。

（作者為中國文化大學政治學系兼任助理教授）