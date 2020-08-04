立委介入SOGO經營權及土地開發收賄弊案，法院4日一口氣收押了國民黨廖國棟、陳超明及民進黨蘇震清等3位立委，時力前立委徐永明以80萬交保，加上之前民進黨前立委陳唐山50萬交保、無黨籍立委趙正宇100萬元交保，各黨派立委都無法拒絕金錢誘惑，印證「垃圾不分藍綠」！

立委集體收賄，藍綠沆瀣一氣修法，再向行政官員施壓的做法，SOGO經營權大戰已不是頭一遭。2007年牙醫師公會全聯會行賄立委弊案，總共有20多位立委捲入風暴，在立法院強推「口腔健康法」，迄今仍有人官司纏身，政治前途宣告終結。

殷鑑不遠，這次立委介入SOGO經營權，涉案立委收受賄款意圖以借貸或政治獻金為由掩飾不法，再以辦公聽會方式施壓行政官員，赤裸裸不法關說，叫辦案人員開了眼界。

時力前立委徐永明80萬元交保，等同宣布涉嫌重大，只是沒有串證或湮滅證據之虞。徐永明2018年高分貝主張當選人若涉嫌貪汙犯罪，推薦的政黨應該連帶處分，言猶在耳，卻未見創黨主席黃國昌嚴詞譴責，十足諷刺。標榜打擊貪汙不法的時代力量，還有臉面對選民嗎？

至於100萬元交保的立委趙正宇，積極參與民進黨團運作，選舉時獲蔡英文總統力挺，當選就涉嫌收賄，竟把殯葬業者鉅額賄款放家裡，被檢調人員輕易查獲，同樣見錢眼開。

立委為民喉舌，如果能在公開透明的法定程序下進行遊說，就可以杜絕不法關說、避免黑金不當利益輸送。前後任6立委涉案情節雖不一，都無視《遊說法》規範，只因龐大利益當頭，知法玩法罪加一等！