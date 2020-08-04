總統府祕書長蘇嘉全因家族涉弊黯然辭職下台，與蘇嘉全並稱「大小蘇」的蘇貞昌同樣因兒女親信涉入醜聞而受到爭議。反對黨民代質疑「女兒獨攬標案、愛將違法放貸」，何時才要下台？不過決定行政院長蘇貞昌去留的關鍵，不在反對黨，而在總統蔡英文的用人哲學。

蔡蘇關係絕非如膠似漆，今年初選後，蘇揆的女兒蘇巧慧在專訪節目表示，蔡蘇關係不好，不用她來說，他倆自己都承認了。蔡蘇能配合走到今天，已經是奇蹟。從此來看，蔡蘇之間的合作絕非如蔡和陳菊般相知相惜，而更趨近「政治同盟」。

蔡蘇結盟始於2018年民進黨敗選，閣揆賴清德辭職後，蘇貞昌臨危受命，承擔重振民進黨氣勢的重責大任。蘇的表現確實不辱使命，上任之初，蘇施政滿意度表現比蔡好。根據美麗島電子報2019年2月國政調查，當時蔡滿意度繼續下跌，蘇滿意度卻逆勢上揚，成為民進黨支持度在2019年由黑翻紅的關鍵。從3月的美麗島電子報民調來看，蘇施政滿意度成長8.5%，帶動民進黨好感度上升8.8%，但蔡英文僅成長4.1%。4月間蘇的表現不如預期，滿意度下降1.8%，民進黨好感度就減少2.9%，但蔡與民進黨脫鉤，還些微成長0.7%。從蘇宣誓就職到2019年9月的8次調查中，蘇的滿意度都高於蔡，也順利將民進黨的正負好感度從負20.4%拉抬到負4.2%，政黨支持度也從21.4%增加到29.1%。從數據來看，很清楚可以知道誰是帶動民進黨谷底反彈的火車頭。台灣民意基金會的長期民調也呈現相同的趨勢。

去年10月蘇施政滿意度下滑4.8%，蔡趁機超車，總統施政滿意度首度高於閣揆，並在之後的8次調查中，始終微幅領先蘇貞昌，擺脫行政院長威望高於總統的執政困境。

閣揆權力基礎來自總統

蔡施政滿意度領先蘇，主要關鍵在中間與泛白選民更支持蔡總統。以今年7月的美麗島電子報民調來看，蔡、蘇施政滿意度相差4.4%，兩人的泛綠支持度相近，但在中間與民眾黨選民中，蔡支持率分別高出6.2%和11.8%。從趨勢來看，蔡、蘇滿意度差距有逐步擴大傾向，可能與蘇酷吏、鴨霸的強勢風格不無相關。

比較歷任第二任期總統施政滿意度，蔡總統顯然還處在勝選蜜月期，外加防疫蜜月，她其實有非常大的空間挾民心以令派系諸侯，不需要如2019年般對派系妥協。事實上蔡總統也展現了強勢領導力，下令暫停台北市黨部主委選舉、全代會致詞劍指黨內，強調清廉不能腐化、蘇嘉全辭職後提拔「老藍男」李大維接任總統府祕書長，可以端倪出蔡第二任期與對黨內派系思維的轉變。如果蔡真的準備收回分享的權力，最大的困難應該就是2020勝選大功臣蘇貞昌。

考量蘇的年齡、民進黨2022與2024兩場選舉的需要，接班梯隊的規畫、歷練、養望，不太可能讓蘇坐滿4年行政院長，適當時機蘇必須退場。但對蔡來說，這位讓民進黨聲望由谷底翻身、對自己連任有功，又仍有高聲望的閣揆，如何讓他漂亮退場，卻是棘手問題。若硬拔蘇造成政治風暴，甚至任何市井流言，都會對下一場選舉造成不利後果。蔡、蘇關係從這個角度來說，也反映台灣當前憲政運作的困境。

蘇巧慧在談及蔡蘇關係的專訪中曾提到，蘇有沒有權，是看總統願意給多少權。也就是說，行政院長的權力基礎來自總統，而非人民。即使蘇的施政滿意度接近6成，甚至可能是蔡政府高滿意度的重要基礎，但下台與否在總統一念之間。民意基礎再高，行政院長所能做的決定，只是下台姿態好不好看。

蔡英文需成為強勢總統

中華民國採總統制，閣揆權力來源是總統，總統可以視需要隨時給予或收回。對總統來說，她必須帶領台灣安穩度過美國大選前台海最危險的90天；未來3年，台灣經濟如何因應中美對抗時代的挑戰，而能脫胎換骨創造新成長動力，讓人民所得提高、貧富差距縮小；如何讓人民信賴民進黨確實「清廉、勤政、愛鄉土」，甚至如蔡總統所希望，能在2024年讓民進黨繼續執政，在在需要一個強勢、有為的總統。這幾天頻頻傳出民進黨要員涉弊，其中蘇震清已被收押，人們可以從這個角度理解其政治意義。