新冠疫情已經讓人民緊張、活動受限，日子不好過了，今年以來的排隊、搶券更讓民眾心好倦。讓人不禁感嘆，政府施政難道不能站在民眾的角度思考，多一點效率，多一點跨部會的整合嗎？

今年就真是排隊年。從年初開始，買口罩要排隊，買酒精要排隊，買洗手乳要排隊，連買衛生紙都得排隊。好不容易排隊之苦稍減，剛剛結束的7月，則是券券月，三倍券、農遊券、藝文Fun券、浪漫客庄旅遊券、動滋券，還有安心旅遊補助等等，券券發自不同部會，要上網登錄，而登錄平台也不同，金額和消費期限又各不相同，真是考驗民眾的腦力、耐心和耐力。

首先，利用網路登錄這些券就不平權，對不太懂操作手機的老人家，就真是吃虧呀。即使會領，也一大堆麻煩事。

老妻日前登錄了農遊券，因為登錄的人不多，所以中籤了，但只250元的小氣補助，中籤後還得自己查有哪些合作業者有收受農遊券，更麻煩的是，還得跨鄉、鎮、市、區去購買。咱們台北市中正區沒有農會，只好搭一大段公車跑去大安區農會購買一箱蛋和一包米回家，真是大麻煩呀！

各部會可說是在匆促之間推出各種券，在規畫上都存在不少問題，單是網路申請和中獎查詢都紛紛當機，就可知道規畫的不周全。而當民眾或業者打電話去相關部會詢問時，各部會人員有時無法解答的，就要我們輾轉再詢問得標的資訊公司。

像老妻代我登錄的農遊券，可能因為不是用我手機的關係，去大安農會使用的時候，幾度都無法掃描QR-Code成功，雖然農會職員很熱心，反覆操作我的手機，又打電話問農委會承辦單位和得標的資訊公司，花了半小時才解決問題，但已令我和農會職員大冒冷汗。真是令人疲倦又疲於奔命的農遊券呀！

4部會發的券，如果有人幸運全都抽中，加起來也就2150元罷了，何不集中起來，整併在三倍券中，國民每人加發2000元就好了呢？何必讓民眾想到排隊年、券券月就心涼呢！

（作者為退休公務員）