無色覺醒》賴岳謙：川普壓迫字節跳動！微軟將併吞TikTok？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第689集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「川普壓迫字節跳動！微軟將併吞TikTok？」

美國川普政府執意要以違反新聞自由及國家安全等理由，揚言封殺「抖音」海外版「Tik Tok」，在美國的業務經營市場。卻也傳出川普同意「微軟」有意接手「Tik Tok」延續在美國的業務經營。這樣的局面完全體現美國強權不顧商業道德，違反國際自由競爭法則。但也顯然「字節跳動」公司旗下的應用軟體「Tik Tok」，在全球市場的高速發展，已惹惱川普總統及影響美國利益。

知名短視頻社交軟體「抖音」2016年在中國北京問世，以「成名只需15秒」的宣傳口號，瞬間在大陸年輕人社群打開知名度。隨著「抖音」的快速發展，母公司「字節跳動」以十億美元的價格，收購當時為「Facebook」（臉書）的假想敵，短視頻平台「Musical.ly」。如此，「抖音」在擴充音樂等各式多樣的功能後，其使用族群變的更加多元。

現今無論男女老少都盛行，加入「抖音」創作平台成為自媒體。而行動載具應用程式（APP）數以萬計，但「抖音」在大陸用戶的日平均使用時間，卻可以突破30分鐘，可見「抖音」在大陸市場獲得如此成功，也加深了「抖音」母公司「字節跳動」走向國際市場的企圖雄心。

大陸北京「字節跳動」公司，為使「抖音」APP加速海外市場擴張，採取「落地深耕」的經營策略，以最符合當地用戶方式，加速打開海外市場。母公司「字節跳動」除將「抖音」海外版本取名「Tik Tok」，並招募全球人才資源經營，以美國市場為例，其延攬迪士尼串流營運長凱文．梅約（Kevin Mayer），擔任「Tik Tok」的執行長（CEO）。

「字節跳動」公司在「落地深耕」的國際經營策略走向。加速「Tik Tok」短視頻社交平台，襲捲美國在數位用戶下載APP的市場量，全美總人口數超過三億，「Tik Tok」在美國的用戶下載次數已超過一億，而全球總下載量估計約超過20億次，甚至壓迫「Facebook」與「Instagram」的下載成長量。

日前美國會舉行反壟斷法聽證會，就保護美國智慧財產權，聽取美國高科技公司的意見。包括「Google」（谷歌），「Amazon」（亞馬遜）「Apple」（蘋果）和「Facebook」（臉書）四家龍頭等齊聚，此次並就是否面臨中國大陸社交媒體APP威脅等進行意見溝通。

包括「Google」（谷歌），「Amazon」（亞馬遜）「Apple」（蘋果）的執行長，在此聽證會都達成一致意見。對於陸企是否有資訊竊取等，都表達中國陸企並沒有剽竊他們任何東西。當然也沒有相關證據能夠證明，中國大陸的網軍或是駭客，有影響到美國的國家安全或是他們產業的商業機密等。

唯獨「Facebook」執行長「馬克·扎克伯格」（Mark Elliot Zuckerberg）表現最為激進。並在沒有相關證據下，鬆口認定陸企所屬海外數位平台子公司可能存在有資安危險，此舉被外界評論，這是「Facebook」受「字節跳動」其應用軟體「Tik Tok」發展的威脅所做出之指控。

事實上，面對「Tik Tok」發展國際市場的威脅，「Facebook」並非沒有提出相應商業對策。為搶占年輕世代用戶市場，「Facebook」曾開發類似於「Tik Tok」的軟體「Lasso」，但結果並不受國際大眾市場歡迎，臉書最終也將該程式下架。

不難發現，美國這些托拉斯產業巨獸都擔心，若是「字節跳動」持續全球高速發展，便有足夠的資金繼續滾動壯大，日後極可能威脅到他們的世界版圖。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！