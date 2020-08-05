從中央銀行上一季理監事會議，做出維持政策利率（重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率）不變的決定以來，新台幣走升趨勢加快，央行甚至必須天天進場阻升，以維持理監事會議另一個「維護外匯市場秩序及金融市場之穩定」的囑咐。然而，當前的國際情勢千變萬化，絕少國家像台灣這樣的自我克制，為挽救飽受疫情衝擊的經濟表現，各國央行屢屢祭出重磅政策，此時我央行不能被動地掙扎於雙率問題，接招之餘，許多過去信奉的準則、操作的模式可能都要重新審視，再定位中央銀行。

根據央行公布的「理監事聯席會議議事錄摘要」，不難發現，6月的那一場會議，聚焦於貨幣政策的討論上，對於是否降息，理事一致表示此刻不宜，原因琳瑯滿目，從可能影響房市和金融穩定、保留第二波疫情的政策操作空間、經濟數據比其他國家好，一路談到降息可能影響銀行獲利等，總而言之，理由千款百款，就是不要降息。

相對於不降息的「共識決」，匯率方面，略有雜音。總的來說，理事們注意到今年以來，因台股吸引外資、反映利差、國人將資金匯回等因素，新台幣「升」勢浩大，如果不降息，對部分出口廠商會造成壓力，甚至也有理事提出，唯一可能考慮降息的理由，就是相對其他出口競爭國的匯率，今年以來的新台幣表現較為強勢。

如以實質有效匯率指數來看，此一代表出口產業是否具有報價競爭優勢的指標，今年2月，就已出現反轉，高於主要貿易競爭對手韓國，且隨著韓元的大幅貶值，還進一步擴大中。簡言之，我央行四平八穩的貨幣政策，在脫序的國際社會變動中，顯得被動，缺少令人眼睛一亮的超前部署。

而當前的時局，央行的重點又豈能只是作在雙率而已。央行並非只是制定政策的單位，還要承擔相當大一部分的國庫收入，每年金額高達2,250億元，對於能成為國庫的金雞母，央行雖坦言並不合適，但無可否認，此一成績對於挹注國庫的資金池貢獻巨大，央行在執政團隊中也更受器重。但以今年情況來看，由於利息收入減少和沖銷資金成本提升等原因，央行上半年獲利為762億元，比去年同期衰退三成，是五年來的新低。

現任的央行總裁楊金龍雖不像前任的彭淮南，是在驚滔駭浪中上任，但坐上這位子絕非太平官，國際情勢步步進逼的凶險程度，較之上任更有甚之。我們認為，此時此刻的央行要擺脫過去的思維，不論在貨幣政策或資金運用上，都要有全新的作法，主動面對新變局。提出以下幾點建議，做為參考：

首先需就持有的資產與外匯配置方式，進行重新評估。基於無法產生孳息、價格容易波動等因素，央行曾表示沒有增持黃金部位的構想，但國際金融市場結構已出現變化，各國量化寬鬆政策看不到盡頭，以黃金為首的貴金屬價格出現大幅走揚，相形之下，占我國外匯存底比重最高的美元則明顯走貶，此時的央行，不能再堅持以往持有的相關資產與外匯部位的配置，要重新評估並進行調整。

其次，如前所言，傳統上仰賴利息收入累積豐厚盈餘的做法，恐怕未來幾年都難以再現，今年上半年已出現警訊，然而勞保等退休基金入不敷出到瀕臨破產的傳言持續出現，央行的獲利壓力不會變小、只會更大，此時有必要修正原來的獲利方式，兼顧風險下尋求最大的獲利機會。包括設立主權基金在內的作法，世界上已有多國採行並設計出了防弊、專業、以長期獲利為核心目標的運作規範，足供參考的範例相當多，差的就是願不願意跨出第一步來。

至於貨幣政策方面，央行屬謀定而後動，跟隨主要國家的做法機動調整。但失去了「盯緊韓元但升貶幅相對穩定」的走勢，韓國的報價競爭力持續性領先台灣這樣的現象，尤其在受疫情影響的出口旺季，並非我們所樂見。之前可能是基於擔心被列為匯率操縱國，對於匯率的干預較為收斂，然而，目前天天進場控制升幅的作法，又豈不會有同樣的顧慮？央行必須化被動為主動，加強美方的溝通聯繫，就算無法說服也可提早擬具對策。