海基會董事長李大維臨危受命接任總統府祕書長，接替蘇嘉全因姪子蘇震清涉弊而請辭的遺缺，親民黨主席宋楚瑜立刻成為媒體猜測的熱門人選。有關宋楚瑜為蔡政府效命，擔任海基會董事長的傳言，已經不是頭一回，但總是毀譽參半，這一次卻顯得水波無痕。

整體而言，綠營這次相當審慎，行政院長蘇貞昌說，相信總統會有最好安排，蔡英文總統不回應媒體詢問，留下很大的想像空間，國民黨似乎不在意這個問題，沒有任何檯面上的人表態。具體來說，宋楚瑜擔任海基會董事長，政治分量與話語權兼具，有利於兩岸重開機，然而就目前情勢來看，兩岸關係解鈴仍需繫鈴人，破冰的關鍵不在海基會董事長，而在蔡英文與習近平手中。

兩岸自2020大選後，並無太多波折，蔡、習都有意淡化爭議，但樹欲靜而風不止，隨著美中衝突加劇，從貿易戰、科技戰、外交戰到軍事動作頻頻。美國國務卿蓬佩奧駁斥中共在南海的主權聲索、發布「新冷戰檄文」、美軍航母艦隊於7月在南海進行兩次演習和各類軍艦、飛機的頻繁活動，解放軍不甘示弱在7月底至8月初進行針對性軍演，台灣頻頻被捲入中美對抗漩渦中，很多人擔心，美國大選前的台海，將是1995年及1999年後最危險時刻，並非空穴來風。

川普政府展現鷹派作風，不斷提高對中共的反制措施，與美國年底大選有相當關聯。川普民調落後，企圖透過強硬的國際行為爭取民心，以扭轉不利的國內局面，總統選舉前可能對中共採取更多強硬策略，因而引發危機事件，輕如2001年南海撞機事件，重如冷戰時期的古巴飛彈危機。無論何者，對台灣來說都將是重大的國安挑戰。

在美中衝突的結構下，台灣如何應對避險、夾縫生存，執政黨的危機處理能力和提前拆彈準備工夫非常重要。2016年曾發生雄三飛彈誤射事件，當時台海情勢還算和緩，如今卻已山雨欲來，若再次誤射，大陸因誤判而回擊，後果將非常嚴重，國防部必須鎖緊三軍部隊每一個螺絲，國安會也要備妥所有可能危機事件的因應備案。

蔡政府最佳兩岸應對策略，應在如何釋出友善、避戰訊號，設定親美底線，避免陸方誤判。就這個角度來說，單單任命宋楚瑜為海基會董事長，顯然遠遠不夠，但宋可以作為一位有分量的傳話者。另一方面，北京也需要對台灣的善意訊息進行對稱的回應，讓兩岸形成善意螺旋。

以當前社會氛圍，重啟兩岸協商談判、深化交流，還言之過早，也不是燃眉之急，雙方都不需要過於急切，而應冷靜沉著處理好美國大選前的可能風暴。待美國新任政府上任後，無論川普連任與否，兩岸才有機會迎接較為穩定的新局。屆時才能開始實質處理如何累積互信、如何開始對話、如何改善關係、如何深化交流等系列問題。

進入第二任的蔡總統，有了第一任所沒有的政治威望與絕對優勢民意基礎，她客觀上有實力，主觀上也有意願，在兩岸關係上開創新局，否則不會在2020選前說出與習近平會談是一件「聽起來很誘惑的事情」。

希望兩岸關係有所突破，蔡總統首先需認知，兩岸關係不能繼續惡化，不確定的美國因素干擾下，一次重大危機就可能將兩岸打回冷戰時期，不只不用談兩岸重開機、蔡習會，還得面對沉重的國安壓力。

即使美國在台協會公開聲稱當前台美關係史上最好、美國國會推動「防止台灣遭侵略法案」，以取得軍事介入台灣安全法律依據、智庫與媒體紛紛建言與台灣建立官方關係，但台灣應劃出親美底線，不能當任人擺布的馬前卒。

美國大選前台海最危險的90天，中華民國總統有責任帶領台灣平安度過。蔡的每一項選擇都至關重要。任命宋楚瑜為海基會董事長，確實有利兩岸發展，但最關鍵還是在蔡總統本身，是否依照她去年所說，願為兩岸和平嘗試任何可能。