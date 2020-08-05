近幾月來，共機繞台頻繁，南海美中軍演劍拔弩張，煙硝四起，戰火頗有一觸即發之勢，反觀台灣為了3000元的振興券吵得熱火朝天，為新冠肺炎零確診自我陶醉，完全無視未來戰爭危機的威脅，尤以11月美國大選，川普任何非理性的作為使南海、台海都有爆發衝突的可能。

南海與台海孰先爆發？先從幕後的主使者美中講起，美中在核子恐怖平衡下不會爆發全面戰爭，但局部戰爭或唆使別的國家進行代理戰爭是不會停息的。因為美中霸權戰爭是全面性而持久的，美國為了維持霸權必須把崛起中的中國經濟鬥跨，一如當年美日廣場會議讓日本衰退了30年；雷根用軍備競賽拖垮蘇聯；用阿拉伯之春顛覆了中亞諸國，出兵阿富汗、敘利亞等掌握油源，鞏固美元，所以戰爭的動機是經濟、是錢，慣用手段是代理戰爭，用以消耗對手。

因為越戰、韓戰耗費不低，美國不會對實力相當的大國發動戰爭，反而是周邊國家韓、日、台、越、印諸國反中的棋子國家會被犧牲。美對中國戰略一如春秋戰國的連橫策略，以五眼聯盟美、英、紐、澳、加為基礎，積極拉攏歐盟諸國，加上印太戰略拉攏印度，以及日、韓、台、越。

所以，南海美中軍演旨在告訴亞洲諸國反中有美國支持，亦逼新加坡、馬來西亞、泰國選邊站，南海是項莊武劍的秀場，中國諸多島礁充其量只有幾平方里、易攻難守，以美國海空實力，被美拿下不難，中共規復亦不難，一來一往只是美中談判籌碼，所以南海不是美國核心利益，只是打擊中國一帶一路的擴張，圍堵中國經濟發展。

南海危機在美國大選前有可能升高，選後會逐漸平息，反倒是台海危機會逐次升高，因為中國大陸在科技戰、金融戰逐漸被西方國家封堵，但在內部水災、經濟泡沫、貪腐集團反撲、維穩及軍事投資鉅大耗費下，面臨巨大困境，在內憂外患及建黨百年的歷史包袱下，對台用兵的可能性大增。

因為中國核心利益是確保主權完整不容分裂，這些年來解放軍蓄勢待發，做了諸多準備，但是導火線在台灣與美國撩撥下一旦點燃，倒楣的是2300萬平民百姓，而今天台灣民眾仍沉迷在美國大哥保護下，邁向去中仇中的不歸路。

美國雖然在軍備上具有優勢，但台灣距離中國不過百來餘里，在中國沿海1500公里美軍不具有優勢，美軍航母戰機不過百餘架，但中國內陸機場可用千餘架，何況反艦飛彈迫使航母不再進逼鄰近，台灣一旦被占走，美國亦無可資調動的陸軍來規復台灣，即使來援，未來戰場在台灣境內，孰勝孰敗都是台灣人萬劫不復的悲劇。

因此，台灣此時此刻不應隨著美國的戰略跳舞，再多的軍售軍援只是代理戰爭下的棋子，無論政府、民眾都需冷靜評估，如何在未來美國大選前的美中變局中自保，不選任何一邊去靠攏，兩大之間難為小，我們珍惜我們的生活方式而非意識形態。

我們對美中戰略可以春秋戰國的合縱連橫冷眼旁觀，只要度過11月危機，而下一場疫苗危機必須超前部署，才是正辦。

（作者為陸軍退役中將、前立法委員）