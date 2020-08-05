上大學之前，我就有一個夢想，希望自己在大學四年能夠有一次機會去大陸學校交換。2015年我剛上大一，有一天我下課在電梯裡面看到了一篇廣告：赴大陸交換學生申請開始嘍！那瞬間感覺到我不可以錯過這個好機會，對於喜歡中國歷史的我來說，中國是我想要交換過去讀書的地方之一！於是我記住了申請資料，並且在幾十間大學中我選擇了廈門大學，用一周的時間做完備審，接著就是靜待通知。

一個有內容的城市

過了一個月後，我收到了一封郵件：恭喜您通過廈門大學的交換學生申請，請繼續準備二階段的申請資料。隔天我立刻到系辦公室，跟系主任還有教授報告這個消息，並且請他們幫我寫推薦信。系主任跟教授都一口答應了我的請求，並且在推薦信裡面很肯定我，讓我順利通過二階段。拿到入學許可，一切都確定後，下一步就是要飛往廈門大學了！

廈門位於福建省，是最靠近台灣的城市之一。關於語言，我們都講閩南語，不過廈門的口音偶爾讓我聽不懂。關於文化，廈門大學前面就有一座廈門島上最有名的寺廟南普陀寺，每天都湧入幾千人參拜，參拜完後還會順便來參觀廈門大學，讓廈門大學儼然就像個社區公園。關於吃，廈門的沙茶麵深得我心，鹹鹹甜甜的口味吃起來清爽不會油膩，瓦罐湯喝起來跟在台灣老街裡面的小吃店口味相似，清燉排骨的軟嫩口感和入口不會吃到纖維的白蘿蔔是絕配，除此之外還有茄子炒鹹蛋黃，乾式滷味，路邊燒烤攤，都是我留學期間很常吃的美食。

廈門是一個很有內容的城市，曾厝垵靠海的海灘俱樂部，沙坡尾的文青咖啡店，中山路步行街兩旁雍容典雅的建築，每個地方都有自己獨樹一格的特色，每一個經營者都會在屬於當地的特色上再做轉變，成為自我的藝術。

例如廈門大學附近，有許多我很常光顧的店面。頂澳仔貓街裡面有一間貓咪咖啡店，店內除了賣咖啡以外，貓咪也賣萌。付十元的門票就可以進去貓咪列車裡面和貓咪同樂。店內也有很多貓咪的文創商品，都是老闆精心挑選或是自家設計出來的產品，獨具匠心很有創意。

由於我太喜歡這間店，因此有一堂紀錄片拍攝的課程，和我的組員一起，以這間店的老闆為題材拍攝，以探討流浪貓議題為主，以及老闆用愛和理想替這些流浪貓改善現況的故事。

我在留學期間，也利用動車前往香港還有福州。中國大陸的動車四通八達，幾乎可以去任何想去的地方。

我的香港行從廈門上車，先搭兩個半小時的車到深圳車站，接著走到關口處過海關跟安檢，再從落馬洲站搭地鐵前往香港市區。從廈門大學出發到我抵達香港的旅店，大約用了六個小時左右。相比之下雖然搭飛機比較快，但是對窮遊的學生來說，坐動車不只省錢也舒適，沿途的山水風景不斷變化，彷彿像是古代的文人墨客遊歷山水的離騷情懷。

交流是件很棒的事

2015年去廈門的時候，那時台灣還不流行使用電子支付，但是中國已經很廣泛地使用支付寶了。大到餐廳小到店家，都可以使用支付寶來付款。一開始的時候我還很不習慣，也沒有想要用電子支付。一段時間以後發現和朋友出去大家都是相互轉帳的，所以也下載了支付寶，從此開始了出門不帶錢的日子。

支付寶除了可以付費以外，也有各式各樣的餐廳優惠券，同時也可以和外賣軟體結合，大大增加了我在宿舍叫外賣的比率。

網路讓地區之間的距離縮小，整個世界都在與時俱進。這幾年兩岸交流頻繁，我認為是一件很棒的事情，我很希望兩岸在未來能夠朝著好的方向發展。互相的尊重，互相的理解，截長補短，相信在以後，我們都能夠成長走向更好的前景。（施律格／廈門大學交換學生）