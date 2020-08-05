這天大表哥、大表嫂向我吐露了一些心裡話，她說：「如果不是我母親，他們傢俱店的事業也不會有今天的成就。」其原因就是中國在改革開放的第一波時，大表嫂就寫信向母親借了點錢，在南京開了一間「個體戶」商店，接著又賺了一點錢讓她趕上了潮流賣起流行服飾，成了「萬元戶」，之後再轉做起傢俱生意至今。所以大表哥和大表嫂非常感念母親當年的協助，如今看到大表哥他們生意經營的不錯，真的也替媽媽感到欣慰。

講到「吃館子」，也就是去餐廳吃飯，也許真的南京親戚們生活都開始過得不錯了，因為前兩次去南京時，幾乎都是在家裡吃，這次則是每天都有人邀約飯局，吃到最後我已經不知道這餐是誰請的了。不過每次在餐廳，請客的親戚都能邀到一至兩桌的人，當然其中也有一些人是我沒見過的晚輩。在南京吃飯，每一餐的餐桌上點的滿滿都是菜，多到根本吃不完，之後我才瞭解，南京這種點菜方式是一種歡迎的表態，就是菜多到吃不完，才能代表請客者的熱情。

講到熱情，我認為那是一種看不見的親情，也是一種抹滅不掉的情感。在南京最後的兩天，聽說氣溫零度，非常嚇人！早上吃完早點，就搭計程車到大舅媽家去，除了想看看大舅媽外，還有一個原因，那就是前晚跟大舅媽碰面時，大舅媽私下硬是塞了五百元人民幣給我當見面禮。當時就想到母親曾對我說過：「以後不管南京這邊誰過的好，或誰過的不好，都不能麻煩他們。」這番話我也一直記著，所以這天除了退還大舅媽的五百元人民幣外，自己還加了一點錢，在吃完飯後放在桌上離開。老實說，五百元人民幣對其他人來說可能是小錢，但對退休靠政府津貼生活的大舅媽來說，絕對不是小錢。

返台前一天晚上，由我做東邀請親戚在飯館吃飯，席開三桌，該來的親戚都到了，讓我非常有面子。這天酒量不錯的我，也不敵中國的白酒，變得話好多，我試著揣摩母親的心態對大家講了一些話，希望南京的家人們能夠互助團結，並且希望我們能夠繼續保持聯絡等等。這時我發現所有親戚看我的眼神變了，好像是看見我母親般，每一位都是非常認真像聽長輩訓話的感覺，又讓我再次體會到，我們真的是非常親的親人。

這次為了怕自己再把南京親戚的聯絡資訊遺失，我與年輕一輩的交換了MSN聯絡資訊，並且把所有親戚的電話號碼都一一輸入手機裡，這樣我才可以安心的與大家話別，而這趟代母探親的任務也算完美達成，了卻了自己一樁心願。（全文完）（薛松強／台北）