綠委蘇震清涉及收賄，讓蔡英文總統連日來一再對黨內發出「升官發財請走別路」的警告，並強調「健全的機制就是最好防腐劑」。只是小英未意識到的是，無論修法、用人還是用錢，整套機制正是從她的身邊開始生鏽。

此次朝野立委集體收賄案，肇因於前太平洋流通公司董事長李恆隆為搶回SOGO經營權，行賄各黨派立委，希望修改公司法。檢調資料發現，蘇震清等人從2014年起就找來官員協調，李恆隆也依進展陸續付錢，2017年修法正式啟動，但最關鍵的「溯及既往」條款未通過，讓李恆隆最終無法得逞。

蔡英文周一親上火線時據此強調，歷來重要法案，執政團隊無論在立法院或行政部門，都有專業嚴謹的把關機制，來避免利益團體的不當干擾，並得出「健全的機制就是最好的防火牆和防腐劑」的結論。

事實上，李恆隆所以未得逞，是因為他想動的是「溯及既往」這道法律「天條」，一旦回溯，所有企業的經營權都將天翻地覆，根本不可能會過。

儘管如此，卻還是阻止不了讓部分立委有機會涉貪的事實，如果不是檢調偵辦，這些人仍舊會「升官發財」呼風喚雨。健全的機制確實是防腐劑，問題就在於，破壞這套機制，並坐令機制生鏽的，正是圍繞在小英身邊的人。

過去在立法院，修法若有爭議，只要朝野協商未過一定先冷凍，儘管冷凍期從3個月縮短到1個月，但前面必須先經過委員會初審，有意見還得辦公聽會，待初審完成，有爭議部分才能交付黨團協商，期間透過朝野黨團折衝協調，除非搞到破局，才會進入冷凍期。

就算法案解凍，若爭議太大，也很少逕行表決，這樣的機制，就在避免「大者全拿」，也因此，過去立法院在國民黨獨大情況下，連可以只備查不審查的兩岸服貿協議都能被擋下。

反觀現在的立法院，無論爭議多大的法案，只要府院黨想推，民進黨團動輒「逕付二讀」，夾著席次優勢在院會表決，嚴謹的立法機制遭破壞，就更難「防腐」。

更嚴重的是蔡政府的用人機制，國民黨和扁執政時，爆出的許多貪腐案，問題大多出在酬庸，蔡英文上任後，為免藍營的人「上下其手」，從國營、官股事業，到媒體，都換上自己人，過去國民黨的酬庸，大多酬給卸任官員，現在的酬庸卻涵蓋「親戚五十」，許多標案也是「肥水不落外人田」。

公視日前未經董事會同意，直接拿文化部的預算辦事，引爆高層下台風波只是冰山一角， 無論官員、民代、還是企業經營者，一旦偏離正常的用人管道和治理機制，少了外部監督，就很難防弊，小英的第二任要「防腐」，就得先從回歸機制做起。