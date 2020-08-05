近日民進黨連續遭爆多起弊案，傳出爆料係出自黨內派系鬥爭。然而，無論是所謂的「大蘇小蘇鬥」，或者是後小英時代的資源大搶奪，還是針對2022與2024兩場大選進行卡位，這些都只是技術面的問題，真正的關鍵是，完全執政的民進黨政府已經陷入貪腐泥淖，處處都是地雷，才會弊案連環爆個不停。

前總統府祕書長蘇嘉全的侄子、立委蘇震清與多位黨內和他黨立委近日因涉嫌收賄，遭台北地方法院裁定羈押禁見，之前蘇嘉全請辭，並迅速獲得總統蔡英文批准。

蘇嘉全請辭後又爆出女兒和女婿所經營的公司，開業半年就賣出1600萬元的高級香氛蠟燭給台電等案。蘇嘉全妻子洪恒珠說，幕後有個很有力量的組織在操作；她感嘆：「政治太可怕了！」

俗話說，怕熱不要進廚房，洪恆珠認為外界對蘇家窮追猛打，所以政治很可怕，問題是，她怎麼不反省自家人是不是真的有涉及那些弊端甚至違規違法的事情呢？別人要爆料也還得真有料可爆才行啊。

同理，民進黨人近日連續出包，或許確實來自派系利益擺不平、或是為了搶位子、爭資源，才爆出那麼多黨內互打。然而，那也是因為的確有部分綠營人士的所作所為已經超出紅線、授人以柄，才會出事。如果行得正、坐得端，事無不可對人說，又哪來麼多狗屁倒灶的政治八卦、甚至涉及違法的事情，會被爆出來呢？

因此，與其臆測近來民進黨一連串的弊案，究竟背後是不是有什麼政治動機、是誰在搞誰，民進黨人更應該反省並且真誠面對這個曾經標榜清廉、勤政愛鄉土的政黨，如今怎麼竟然會變成吃銅吃鐵吃政府、無所不貪的腐敗集團？

可怕的不是政治，而是肆無忌憚 、吃相難看的政客！