從日本女大生、泰國移工、比利時工程師再到日本工程師，一個接一個的案例明確告訴我們：台灣本土存在著社區感染。但中央疫情指揮中心堅持不擴大篩檢，就像用黑布罩住台灣，我們身在其中，卻摸不清社區疫情的真實狀況。近來暴增的境外移入案例，也警示我們應該入境者全篩，但指揮中心悍然拒絕。內部狀況搞不清楚，外來者又不全篩，台灣這樣做防疫，讓人不安心。

日本女大生、工程師和泰國移工是回到母國後被驗出感染，依其旅遊史推斷應該是在台灣被傳染。比利時工程師是在出境前自費篩檢出來，之前已在台灣待了4個多月，推說不是本土個案無法讓人信服。台大公衛學院教授陳秀熙依流行病學模式推估，比利時工程師應於6月在台北染疫，且6月約24名無症狀者入境，28天後恐已衍生出41到171名潛在個案，但因為要有症狀才採檢，所以找不到這些個案。

台灣本土存在社區感染

一句話，很簡單，台灣本土存在著社區感染，但指揮中心卻支支吾吾。這種不肯面對現實挖掘真相的態度，對防疫來說相當危險，因為拒絕揭露存在於現實中的危險，就會讓民眾產生與現實不相符的安全感，以致於鬆懈警戒，讓自己暴露在更多風險下。近來戴口罩的人少了很多，觀光景點人山人海，振興券帶動的消費熱潮，就是來自相信台灣防疫世界第一的安全感。

振興經濟固然重要，但不能用粉飾疫情的方式來做，而應該是正視疫情，在社區抽樣擴大篩檢，更精準掌握疫情在社區的走向，一有發現就立即進行疫調與隔離，同時對入境者進行普篩，這樣整個台灣才算真的安全。就像火災一樣，只要勤快地搜尋小火花悶燒處，立即建立防火帶阻止延燒，就地滅火，並阻止外來火苗進入，就能保障整個社區的安全，讓民眾的生計與生活受到最少干擾。如果不願積極巡查，擔心多篩多抓到個案壞了防疫佳績，恐怕會任令一簇簇的小火花趴趴走，最後釀成大災難。

安全感應該是建立在堅實的檢驗依據之上，指揮中心如果更積極查找病毒，就算發現案例而讓零本土破功，其實那也只是讓台灣更安全而不是更危險，因為我們有確實找出感染者和傳染路徑。幾個外籍個案的匡列者檢驗都是陰性，就此結案，這其實不是好消息，因為意味著指揮中心並沒有抓到感染上下游，病毒可能是傳斷鏈了，但也可能是還在默默流竄。

積極篩檢確實阻隔病毒

中研院生醫所兼任研究員何美鄉推估，台灣現約有300至600位無症狀感染者。到了秋冬，這些種子帶原者有機會擴增為本土的社區感染源。到目前為止，雖有零星本土案例，但也許是大家警覺性高衛生習慣好，所以沒有出現大規模傳染或重症，但誰也不敢保證，這樣的幸運不會在一夕之間消失。

環視全球，新冠疫情燒了又燒，至今1800萬人確診、近70萬人死亡，災情之慘可比戰爭。鄰近的日本、菲律賓、香港都再爆發新一波疫情，防疫第一名越南出現大規模社區感染，台灣最近的境外移入個案多來自菲律賓，只針對菲律賓旅客做篩檢是不夠的。除了菲律賓，美國、印度等疫情更嚴重，其他國家旅客也有可能是無症狀患者，就像台灣之前也號稱逾百日零本土，結果自台返日、泰的旅客被驗出確診一樣。阻敵於國門是一道重要關卡，台灣現在的篩檢能量夠，沒理由不肯對入境者做普篩，光是以居家隔離或檢疫作安全閥，終究難免有漏網之魚。

目前疫苗研發以英國牛津大學的進度最快，已進入第3期人體實驗，樂觀預估可在今年底明年初生產。但即使如此，在全球搶貨下，台灣未必能及早取得足夠數量的疫苗，夏天一過便是利於病毒散播的秋冬時節，大家必須作好面對新一波疫情的準備。台灣現在的安全不是真安全，明明可以做得更好卻不做，會讓民眾暴露在不必要的風險中。要做好防疫，就必須積極篩檢確實阻隔病毒，才能為民眾安全作最大保障。