中國國家主席習近平於7月中旬主持召開企業家座談會，席中「以內循環經濟為主體，國內國際雙循環相互促進」的相關論述，可以視為是中國大陸未來十四五計畫經濟的重大方向，也可能將在今年10月召開的中共十九屆五中全會中討論定調。

今年5月底中共人大會議期間，習近平提倡推動中國經濟「國內大循環」，隨後國務院副總理劉鶴在6月18日上海「陸家嘴論壇」中補充未來經濟政策是「以國內循環為主」，搭配「國際國內互促的雙循環發展」。相關論述已引發國際輿論對於中國產業經濟恐加速與國際脫勾的疑慮。

「內循環經濟」十分具有中國特色，若單從西方經濟學的角度來解釋，內循環經濟相關論述很容易令人聯想到封閉經濟體或開放經濟體的討論，甚至讓人聯想到1958年大躍進時期的土法煉鋼，以及1960年代毛澤東大力鼓吹工業自主化的過往。

若從較正面的角度理解「內循環經濟」，也可以從中醫生理醫學來詮釋，所謂的內循環是指增強自體免疫力、活血經絡暢通等的體現，也就是一種養身健體的「調結構」政策。因此，內循環不一定意味著中國大陸經濟將從一帶一路的外部擴張路線撤退或者去全球化，反而更像是一種固本蓄勢的戰略收斂。

然而，在當前美中對抗和全球化的環境條件下，內循環經濟也面臨三大難題：第一、內循環最直接的解讀就是全面擴大內需。這意味著美中貿易戰和疫情已經使中國大陸出口貿易萎縮和外資投入疲弱，導致中國GDP成長的三頭馬車掉了一頭半，只剩下擴大國內投資和內需消費。

中國有足夠大的市場和不怕發債的央行，「中國人買中國貨」或許足夠支撐經濟成長一段時間，但目前中國大陸的就業問題、糧荒問題、還有金融債務等，也可能進一步推升惡性通貨膨脹。官方為此試圖透過抑制房價，增加其他金融資產價值，將貨幣導入金融市場，透過財產增值進而增加消費市場，但此舉恐惡化資產泡沫以及擴大社會貧富差距。不過為穩住當下，北京恐怕也無暇顧及這些較為遠期的風險。

第二、在經濟成長理論中，消費的增減往往是果，產業技術的提升才是經濟發展核心道路。然而中國大陸想要以內循環經濟打造各種高階技術的產業鏈，只靠自身的市場、資本和技術是不夠的。一塊肥皂或許可以純國產，但一塊純國產晶片則是難如登天。現代社會沒有一個國家可以技術全拿，更何況美中貿易戰的爭點之一就是智慧財產權問題，美國若持續對先進產業技術設下出口阻礙，「中國製造2025」的實現期程恐會再延後，甚至因為市場中的濫竽而使得產業自主升級淪為「大躍進2.0」。

第三、習近平演說最後重點呼籲抱持愛國情懷，雖強調的是企業社會責任，但部分評論也認為這是煽動愛用國貨等民族情緒。「內循環經濟」和「愛國主義」掛勾後，恐不利於與「國內國際雙循環相互作用」的政策方針。

2012年中國反日示威雖然是從政治因素影響到經濟層面，但是中國大陸反日示威高潮已證明對中日關係的改善有負面影響。如今美中貿易冷戰已經激起一波中國大陸社會中的反美情緒，未來北京若是加大經濟愛國主義宣傳力道，恐會推升中國社會的排外情緒，恐怕會擴大外資對中國市場的疑慮而加速撤離。

內循環經濟中的台資處境也將更加微妙。台商在經濟與政治愛國主義下的生存將更為兩難，台資要被當成內資分享市場就難免要有更多政治表態，甚至要強化與中國政商的裙帶關係，以及做出更多政治服務。又或者台資被人民當成外資，那麼就算相關惠台政策開放台商參與市場，台商依舊會被一道玻璃門擋著，看得道卻吃不到。

整體而言，習近平提出的「內循環主體論」或許是中國解決經濟困境和產業自主的方案，而不是片面與國際市場脫勾的宣言。但一如武俠小說中，師父常常會提醒徒弟切忌內功練到走火入魔。內循環主體經濟作為十四五計畫的指導方針，結果是實現中國製造2025，還是變成大躍進2.0？端看中國大陸如何拆解這些難題。

（作者為前海基會董事長）