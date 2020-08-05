朝野立委介入《公司法》修法、土地開發收賄弊案，台北地方法院裁准收押禁見現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明等3人。前立委徐永明，則以80萬元交保候傳，這是國會全面改選後，最多現任立委被羈押，以及曾任立委、黨主席險被羈押的首例。不過，這只是立委淪為金光黨犬馬，國會腐化冰山一角而已。

立委為財團、為職業公會推動立法、修法，收受賄賂，並不只這一次。2007年牙醫師公會全聯會行賄立委，強推《口腔健康法》時，也有20多位立委捲入風暴，至今仍有人官司纏身。而中藥商公會欲修《藥事法》，也曾行賄前立委廖福本、邱垂貞等多人，以致有立委被判刑者。

立委之所以敢前仆後繼的收受賄賂，甘為金光財團犬馬，主要在於防止不良關說之《遊說法》修正案，民進黨至今不讓它通過，以致僅介於5萬元至250萬元之間的遊說法罰鍰，難以嚇阻非法，而最重要的「反貪腐」法案，如去年5月2日行政院會通過之「揭弊者保護法」草案，民進黨掌握過半席次的立法院，至今仍不完成審議，以致立委及黨政高官，可以在不透明的政治暗巷中渾水撈錢。

更可議的是，立委喪失自主性，自甘墮落的淪為政黨奴婢。如蔡英文總統去年12月14日宣示，《反滲透法》在12月31日要通過，民進黨立委居然也遵令，將一個備受爭議、未經委員會初審的法案，在去年12月31日逕行在立法院三讀通過。又如7月17日行使監委人事同意權案，也發生每個民進黨立委投票時亮票給黨團總召柯建銘看，而被國民黨主席江啟臣質疑：「這些立法委員都塑膠啦！」

107年7月6日立法院臨時會三讀通過的修正《公司法》，也恐有金光財團介入的斧鑿痕跡，值得檢調追查。因為，柯建銘當時表示：「國民黨過去長期執政，《公司法》怎麼修，都為了讓財團滿意，保護大股東及公司派，讓小股東都被坑殺」，「許多公司過去都是收購委託書來『萬年執政』，等於是公然買票，民進黨能坐視不管嗎？」，但在八大工商團體提出「工商界對公司法修正之持續建言」後，民進黨黨團都髮夾彎的「正面回應」，以致最重要的商業組織改革形同如打假球，讓持股極低的公司派透過法人董事，掌控董事席次，操控章程修改，恣意分配公司盈利，壓搾勞工以自肥。

立委淪為金光財團犬馬，不能正常代表民意，蔡英文以民進黨主席名義，在103年發表「我對憲政改革的主張」時就已全面了解，她表示憲政最重要的，是要解決當前國會與民意脫節的問題。但她就任總統4年多卻不解決。國會腐化，身兼總統與執政黨主席的蔡英文豈能卸責。

（作者為東海大學法律系退休教授）