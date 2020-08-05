古代有種神話動物，名為「饕餮」，是所謂的「四凶」之一，常見於出土的青銅鼎彝之上，形狀猙獰恐怖，據說是「貪於飲食，冒於貨賄」的怪物，古人鑄之於鼎上，用以傳教後世，對此等生物，一定要倍加警惕，否則國家將毀敗於其手。

可惜的是，當今社會陵替，政風澆薄，許多從政者不但不知惕厲，更從鼎彝中飛躍而出，張牙舞爪，化身成人形，極盡其貪冒掠食之能事。民進黨執政挾持著「完全執政」的威勢，不但黨政軍企媒一把抓盡，從中央到地方，從機關到企業，遍布親信，利益均霑，堂而皇之的利用各種巧門與捷徑，中飽個人私囊。

貪冒受賄，本是難以鏟除盡淨的劣根性，各黨各派都難免有不肖政客昧心而作，SOGO行賄案，或許只是冰山一角，這是台灣最大的悲哀，也是有心改革者，必須除弊的重點。民進黨向來以「清廉勤政愛鄉土」為口號，可前任8年，連為首者都以貪汙之罪，身陷囹圄，讓人大失所望；而後續再任者，本當以此為借鏡，未料更變本加厲，連各公部門標案都以「合法掩蓋非法」，肆無忌憚的圖利於自家人，「全面執政」，變成「全面通吃」，肥水不落外人田，政風之敗壞，已到駭人聽聞的地步。

據媒體的調查報告，民進黨執政4年多，公部門得標廠商，綠色相關企業得天獨厚，某電視台更勇冠三軍，投標獲選率竟高達8成，在媒體業一片慘淡中，炫爛耀眼。揆其緣由，顯然是所謂的「評審會議」有以致之。

依法律規定，投標過程，須有「學者專家」各以專業加以審核考評，方能過關，此之謂「依法行政」，但熟知內情者都知道，也正在此「合法」中，足以挾帶許多「非法」的竅門，這就是評審委員的遴聘。內政部有一評委的資料庫，計有4000多位可供遴聘的委員，可遴聘誰人，則純由各部門自作抉擇。據媒體調查，在這4000多人之中，竟有不少如同「專業評委」，個人大包大攬，甚至有4年內超過300件者，而名列前茅者「全都綠」，無不是與執政黨關係密切者。其中文化總會副祕書長李厚慶個人獨占鰲頭，4年累計評審298案，最多一年111案，可謂是全能全才的「專業評審」，而考其學歷，不過區區淡江公共行政系畢業，儼然成為幾近「全能」的「專家學者」。其中是否有蓄意護航，甚至可能有豐富後謝者，啟人疑竇。

從評委到得標廠商，一片「綠油油」，生意鼎盛，根正苗綠，葛藤纏結，縱橫無阻，八方通吃，原來這就是民進黨標榜的「清廉」執政。饕餮食人，老百姓就只能引頸受戮嗎？

（作者為台灣師範大學教授）