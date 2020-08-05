有「台獨教父」之稱的前總統李登輝，與知名統派學者王曉波，7月30日同一天過世，大陸國台辦發出的評價和回應，一冷一熱，形成鮮明反差。「反對台獨」與「民族情懷」，是大陸官方對台灣人歷史定位認可的前提，在統獨立場的「大是大非」面前，沒有什麼「死者為大」。

王曉波過世，國台辦2次發出新聞稿，用「逝世」一詞，表達「沉痛悼念」；李登輝過世，國台辦發言人用「病亡」一詞，未表達任何哀悼，僅說「我看到了這條消息」。

國台辦評價王曉波是「忠誠的愛國主義者，台灣同胞的傑出代表，台胞愛國統一陣營的傑出領袖和理論家」，讚揚其「矢志不渝推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程」，還稱「他的崇高信念和愛國情懷將激勵兩岸同胞為完成祖國統一大業」。

至於李登輝過世，國台辦並未對其生平事蹟作出任何評論，新華社發出〈蓋棺論定李登輝〉述評文章，指李的去中國化所作所為，對台灣青年人民族觀、歷史觀、文化觀造成極大戕害，「惡劣影響可能需幾代人努力才能消除」。

國台辦評價王曉波時稱：「所有愛國統一力量都將銘刻在國家統一、民族復興的歷史豐碑上」；對照2015年9月李登輝出書，表明兩岸現狀就是「台灣不隸屬於中國」，當時國台辦嚴厲措辭，批李「歷史證明出賣民族利益者絕無好下場，終究會被釘在歷史的恥辱柱上」。李逝世大陸雖沒再提「恥辱柱」，但用「豐碑」讚美王，也營造出另一種對比。

對大陸而言，統獨立場屬於「大是大非」，反對台獨、具有民族情懷，是肯定台灣人最基本的門檻。