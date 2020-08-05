「我的標準很簡單，只要能幫忙打退共產黨、讓人民安居樂業、守住疫情、處理黨產、年金改革、維持台灣民主自由主權性，這種人貪汙我可以接受，但在那邊背刺不幫忙，我一定打死你。」

以上這段十足肉麻的文字，出自於網路上的重量級挺英粉專—「只是堵藍」（粉絲17萬），回覆網友時寫的留言。在立委收賄案爆發，綠委蘇震清爆收賄2000萬之際，顯得格外諷刺。

眾所皆知網路是民進黨占絕對優勢的領域，比方這次總統大選，就有阿滴、千千、志祺、魚乾、黃氏兄弟、博恩和阿翰等網紅與蔡英文合體拍影片，去年12月就有超過20組YouTuber拍影片呼籲年輕人回鄉投票，蔡英文臉書秒分享。除了這些本人親身曝光的網紅外，只是堵藍、打馬捍將粉絲團、NAGEE等許許多多「不知從何而來，由誰經營」的粉絲團，也都充分發揮了匿名優勢，成日大力狂打國民黨。

這種種加總起來，怪不得國民黨在40歲以下選票一敗塗地。當然，國民黨自己得不到年輕選民認同，也該檢討，不能全部都只檢討所謂的網軍。但許多粉絲團在本身未揭露利益關係，人們也不知出資者的情況下，算準了主流政黨忌憚告他們，就成日亂罵。現在連貪汙都護航得理所當然。

依據台北市議員徐巧芯臉書8/2的整理，「只是堵藍」先是：第一，臉書留言說只要有台灣價值貪汙沒關係。第二，被網友發現截圖以後刪留言。第三，被徐巧芯抓包以後趕快改口批評蘇震清。第四，趕緊做圖說徐巧芯不敢講國民黨。整個看下來，與流氓根本無異。

而進一步檢驗「只是堵藍」的各種行徑，更瞎。上個月國民黨立院黨團拿外交部密件，強烈質疑前立院院長蘇嘉全去印尼訪問有鬼。「只是堵藍」第一時間跳出來護航蘇嘉全，與蘇嘉全完全口徑一致。等到蘇嘉全辭總統府秘書長時，又把民進黨被迫止血的行為，美化成「如果蘇嘉全沒風骨大可跟國民黨執政一樣用官位逼檢調放手蘇震清」、「堵藍相信蔡英文政府與民進黨政府絕不可能護短，這就是風骨。」，我的老天鵝啊，蘇嘉全家族搞出這麼大案子，竟然可以解釋為「風骨」？

事實上，民進黨搞不公開、不透明的網路工作，已有很多案例。先前卡神楊蕙茹在PTT搞網軍，後來發生外交官自殺憾事；蔡英文拿競選經費資助姝文創（創辦人周芷萱去年發動網路募款登報「挺小英過初選」）；以及資助競選期間為鄭運鵬助理的韓依璟，所創辦的「蠢羊與奇怪生物」粉絲團畫香港圖文，這幾件事綜合一起看。「只是堵藍」背後應也不是什麼純潔之士，純潔之士會挺貪腐？不可能啊。

蘇嘉全家族接連爆爭議，從蘇嘉全外甥標案爭議、蘇嘉全與外勞業者訪印尼，不讓代表處陪同、蘇震清立委收賄、蘇嘉全女婿拿台電1600萬標案，到早期的論文抄襲、農舍…，這個家族問題重重，直到現在這個家族才開始被收拾，已是極度不可思議。若民進黨再不肯檢討，甚至繼續想透過網路操作來自我漂白，台灣人民的智慧絕對不會任其擺弄，必然給予最嚴厲的反擊！

以上敬告所有現在正如火如荼搞網軍的綠營「精英」。(作者為網路媒體工作者)