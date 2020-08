無色覺醒》王丰:蓬佩奧談對中政策?開啟美中冷戰新局?(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第690集播出,由主講人王丰先生綜合評論理性分析:「蓬佩奧談對中政策?開啟美中冷戰新局?」

美國現任國務卿麥克‧蓬佩奧(Mike Pompeo),日前在加州尼克森總統圖書館暨博物館(Richard Nixon Presidential Library and Museum)發表演說,這場演說有意升高美中兩國意識形態對峙,被國際輿論視為其刻意型塑世界大國新冷戰的歷史地位。但這樣的國務卿對美國現任總統川普而言,究竟是人才還是草包呢?

蓬佩奧擔任美國務卿後,代表川普政府對外言論及舉措強烈,不免讓人覺得,是在仿效美國歷史上最傑出的國務卿約翰‧杜勒斯(John Foster Dulles)。當時執政的總統艾森豪(Dwight David Eisenhower)不僅重用約翰‧杜勒斯,更是提拔他弟弟,艾倫‧杜勒斯(Allen Welsh Dulles)為中情局長,兄弟倆人共創美國在國際外交及情報工作的輝煌時期。

美國前中情局長,艾倫‧杜勒斯在二戰期間立下許多戰績,不僅成功竊取納粹德國時期V1、V2火箭設計圖,還順利透過仇視納粹的德國外交官「弗里茨·科爾貝」,秘密提供機密文件,獲得「梅塞施密特」研發「ME262」史上第一架噴射戰鬥機的設計原型。因此艾倫‧杜勒斯在美國情報界的貢獻,可說是無人能匹敵,更被後人稱為「中情局之父」的美名。

美國前國務卿,約翰‧杜勒斯當時在國際上的外交表現,能說是活靈活現,展現出外交人員靈活手段。當時正值前蘇聯冷戰時期,美國為了要在國際上阻止共產主義勢力的擴張,以及圍堵前蘇聯和中國大陸,強權透過拉攏各地區域政權的方式,成立如以土耳其為中心的「中部國際組織」和「東南亞國協」。當時為防堵中國大陸共產黨政權,約翰‧杜勒斯更是與當時中華民國簽訂《中美共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China)。

另為加深美國對於中南美洲國家的控制,約翰‧杜勒斯與艾倫‧杜勒斯兩兄弟以掌外交情報優勢聯手,透過和中南美洲國家政客與美國連成一氣,形成所謂美國利益優先的「裙帶資本主義」。當時甚或由「聯合水果公司」(United Fruit Company),收購南美洲的熱帶水果銷往歐洲及北美國家,控制拉丁美洲國家的政治與經濟,成為「深層政府」,而艾倫‧杜勒斯則擔任過「聯合水果公司」的董事。

美國前國務卿約翰‧杜勒斯的外交勢力範圍,也伸及亞洲。當時印度尼西亞剛從荷蘭脫離獨立,主政的印尼總統蘇卡諾(Sukarno)為親共政權,與當時的蘇聯與中國大陸,都保持相當良好關係。因此美國務卿與中情局長便聯手培植當地右翼軍事武裝力量,企圖推翻蘇卡諾政權,美國最終雖沒有成功,但仍對印尼國內的政治局勢造成相當的衝擊。

艾倫‧杜勒斯是美國在位最久的中情局長,戰功彪炳。直到美國政府反「斐代爾‧卡斯楚」(Fidel Castro)政權,並協助古巴流亡政府,策動「豬玀灣事件」(Bay of Pigs Invasion)失敗後,時任總統約翰‧甘迺迪(Kennedy)為了平息民怨撻伐,艾倫‧杜勒斯被迫引咎辭職下台。然而約翰與艾倫‧杜勒斯兩兄弟強強聯手,共創美國歷史大業,對比於現今美國務卿蓬佩奧可說是一事無成,差距天壤之別。

美國務卿蓬佩奧並非出身情報系統,也不是國際關係專家,僅有美國眾議員的資歷,卻能獲得川普的青睞,不外乎就是聽從川普的意見與發表強硬的談話,失去了國際外交專業人員該有的手段與方法。美國務卿任務意義何在?切莫蚍蜉撼樹危害世界!……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享!