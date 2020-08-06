無色覺醒》王丰：蓬佩奧談對中政策？開啟美中冷戰新局？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第690集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「蓬佩奧談對中政策？開啟美中冷戰新局？」

美國現任國務卿麥克‧蓬佩奧（Mike Pompeo），日前在加州尼克森總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）發表演說，這場演說有意升高美中兩國意識形態對峙，被國際輿論視為其刻意型塑世界大國新冷戰的歷史地位。但這樣的國務卿對美國現任總統川普而言，究竟是人才還是草包呢？

蓬佩奧擔任美國務卿後，代表川普政府對外言論及舉措強烈，不免讓人覺得，是在仿效美國歷史上最傑出的國務卿約翰‧杜勒斯（John Foster Dulles）。當時執政的總統艾森豪（Dwight David Eisenhower）不僅重用約翰‧杜勒斯，更是提拔他弟弟，艾倫‧杜勒斯（Allen Welsh Dulles）為中情局長，兄弟倆人共創美國在國際外交及情報工作的輝煌時期。

美國前中情局長，艾倫‧杜勒斯在二戰期間立下許多戰績，不僅成功竊取納粹德國時期V1、V2火箭設計圖，還順利透過仇視納粹的德國外交官「弗里茨·科爾貝」，秘密提供機密文件，獲得「梅塞施密特」研發「ME262」史上第一架噴射戰鬥機的設計原型。因此艾倫‧杜勒斯在美國情報界的貢獻，可說是無人能匹敵，更被後人稱為「中情局之父」的美名。

美國前國務卿，約翰‧杜勒斯當時在國際上的外交表現，能說是活靈活現，展現出外交人員靈活手段。當時正值前蘇聯冷戰時期，美國為了要在國際上阻止共產主義勢力的擴張，以及圍堵前蘇聯和中國大陸，強權透過拉攏各地區域政權的方式，成立如以土耳其為中心的「中部國際組織」和「東南亞國協」。當時為防堵中國大陸共產黨政權，約翰‧杜勒斯更是與當時中華民國簽訂《中美共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China）。

另為加深美國對於中南美洲國家的控制，約翰‧杜勒斯與艾倫‧杜勒斯兩兄弟以掌外交情報優勢聯手，透過和中南美洲國家政客與美國連成一氣，形成所謂美國利益優先的「裙帶資本主義」。當時甚或由「聯合水果公司」（United Fruit Company），收購南美洲的熱帶水果銷往歐洲及北美國家，控制拉丁美洲國家的政治與經濟，成為「深層政府」，而艾倫‧杜勒斯則擔任過「聯合水果公司」的董事。

美國前國務卿約翰‧杜勒斯的外交勢力範圍，也伸及亞洲。當時印度尼西亞剛從荷蘭脫離獨立，主政的印尼總統蘇卡諾（Sukarno）為親共政權，與當時的蘇聯與中國大陸，都保持相當良好關係。因此美國務卿與中情局長便聯手培植當地右翼軍事武裝力量，企圖推翻蘇卡諾政權，美國最終雖沒有成功，但仍對印尼國內的政治局勢造成相當的衝擊。

艾倫‧杜勒斯是美國在位最久的中情局長，戰功彪炳。直到美國政府反「斐代爾‧卡斯楚」（Fidel Castro）政權，並協助古巴流亡政府，策動「豬玀灣事件」（Bay of Pigs Invasion）失敗後，時任總統約翰‧甘迺迪（Kennedy）為了平息民怨撻伐，艾倫‧杜勒斯被迫引咎辭職下台。然而約翰與艾倫‧杜勒斯兩兄弟強強聯手，共創美國歷史大業，對比於現今美國務卿蓬佩奧可說是一事無成，差距天壤之別。

美國務卿蓬佩奧並非出身情報系統，也不是國際關係專家，僅有美國眾議員的資歷，卻能獲得川普的青睞，不外乎就是聽從川普的意見與發表強硬的談話，失去了國際外交專業人員該有的手段與方法。美國務卿任務意義何在？切莫蚍蜉撼樹危害世界！……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！