美國眾議院和參議院，目前為了1兆美元紓困方案的政黨爭鬥，除了方案裡面偷渡國防軍事預算，忽視數以千萬付不起房租的民眾，失業救濟金每週600美元也要減少到每週200美元。1兆美元的紓困方案背後，有傳統經社因素、城鄉發展因素，但歸根究柢，最深層的因素還是：族群人口的分佈，以及國會的選舉制度。

事實上，美國職棒大聯盟MLB今年一開賽，就有高達20多人確診染疫，在NBA前例可循之下，停賽的可能性已經開始被討論。更重要的是，7月底全美各州的教師和家長抗議的聲浪，並沒有阻止政府從8月1日起，學校開始要上課的決定。換言之，在全美超過450萬人確診，7月最後一週死亡人數已經破15萬人的情況下，學生回到學校。

針對參議院通過的1兆美元新方案，民主黨參議員桑德斯在7月28日的推特上寫說：共和黨的COVID-19法案，包括：20億美元的F-35s、17.5億美元FBI在華府的新建大樓、3.75億美元的裝甲車、3.6億美元的導彈防護、2.83億美元的阿帕契直昇機，但是，「0元給數以百萬計，付不起房租的人」（$0 for millions facing eviction）。

桑德斯的最後一句話，「0元給數以百萬計，付不起房租的人」，說的算是很客氣，因為在今時今日的美國，付不起房租的民眾是數以千萬計。更重要的是，隨著疫情的反撲，時間拖的愈久，問題就會變得愈嚴重；因為這些民眾有幾個共同特性：環繞美國國境，東西南北的週邊城市；經社地位比較弱勢；教育程度與工作收入也相對較低；也因此，也比較無力就醫，死亡率因而較高。

換言之，這是一個「完美的惡性循環」。2015年諾貝爾經濟學獎桂冠學者Angus Deaton，當年得獎的貢獻是「對於消費、貧窮與福利的分析」， 他的著作「大逃亡：健康、財富與不平等的根源」（The Great Escape： Health, Wealth, and the Origins of Inequality）認為，貧富懸殊愈嚴重，對於民主政治的威脅就愈大。

就此而言，當前面對新冠疫情，貧窮和健康兩個因素結合起來，已經夠讓人怵目驚心。如果再加上2020年7月初公布的人口普查資料，白人占全美人口的60％，但是16歲以下的人口，少數族裔首度超過50％。長期的人口成長趨勢，結合族群人口分佈的地理因素，再對照國會兩院選舉制度的歷史因素，所形成「一人一票，但並不是票票等值」，甚至可能是「白人選票，非常超值」的政治現實，美國式的民主政治，確實獨步全球。

在建國初期，為了減少因為人口多寡和土地面積大小而產生的代表性之爭議，獨特的國會兩院制之席次設計，在距離總統大選前三個月的此時看起來，似乎使得問題更加嚴重。因為聯邦眾議員是以人口做基準，人口愈多，眾議員人數就愈多；而不論人口多寡和土地大小，每個州則都只能有兩位聯邦參議員。

「政治和諧」的制度設計，使得聯邦政府的政策，長年以來都傾向於人口少的州，而這些州的人口，則是以白人為主。美國人口最少的四個州，從海外的阿拉斯加州、中西部的北達科塔州和懷俄明州、到東北角的佛蒙特州，人口合計只有300萬占全美3.3億總人口數1％不到，擁有8個參議員席次。但諷刺的是，這次新冠疫情侵襲人口眾多的四個州:：加州（4,000萬）、佛羅里達州（2,300萬）、紐約州（2,000萬）、以及德州（近3,000萬），合計占全美人口比例超過35％，也同樣只有8個參議員席次。

然而，以人口當基準的眾議員來說，人口的長期成長趨勢對政治更有深遠的影響，尤其是白人人口比例在50個州，特別是西南和南方各州，雖然速度不同、但卻同步下跌已經成為趨勢，取而代之的是快速成長的拉丁裔選民。在2010年到今年進行中的人口普查，拉丁裔的人口增加近1,100萬，前100大的城市有四分之一的少數族裔是白人，包括：紐約市、洛杉磯市（加州）、達拉斯市（德州）、亞特蘭大市（喬治亞州）、以及首都華府。

少數族裔在政治上，比較傾向重視社會福利的民主黨，長期而言，將不利於共和黨掌握眾議院的過半數。也正是在這樣的情勢下，民主黨占多數的眾議院，早在11個星期前就通過7月底的後續方案，希望延續失業救濟金每週600美元的政策。共和黨過半數的參議院則直接砍到每週救濟金200美元。

由於眾議院議員每兩年就全部改選一次，近三分之一的參議員也要改選，而共和黨在參議院只掌握不穩定的過半數。大選前不到90天，國會兩院的僵持不下，不但會影響到經濟紓困與景氣復甦，更將對兩院席次產生重大的影響。如果進入8月之後，三個星期內將還會有2萬人死亡的預估成真，對川普總統來說，屋漏偏逢連夜雨，也是不可承受之重。