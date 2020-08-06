中共中央政治局常務委員會議5月提出，「充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力，構建國內國際雙循環相互促進的新發展格局」理念，總書記習近平7月主持企業家座談會，強調要「逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」，接著中共政治局會議釋出「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」訊息。大陸因應全球新冠疫情惡化，及美國在經貿、科技等領域打壓圍堵的戰略終於出爐。

大陸經濟受新冠疫情影響，製造鏈受到嚴重衝擊，外部市場縮水、全球產業布局受阻，美國更在經貿和科技等領域對陸進行全面打壓圍堵。中共政治局會議判斷「國際環境日趨複雜，不穩定性不確定性明顯增強」，故須「增強機遇意識和風險意識」。重點轉向國內的雙循環格局，是因應世情國情的變化，體現了實事求是的精神。

實現雙循環，既有不小空間，也有不少梗阻。可以肯定的是，雙循環不是回到閉關鎖國，而是更加有效地拓展和利用內外兩個空間。其基礎在內循環，打通內循環的關鍵在擴大內需。大陸業已建成完整的國民經濟體系、14億人口的市場、不斷提升的城鎮化率、率先走出疫情復工復產實現經濟增速由負轉正的經濟韌性，是實現內循環的有利條件。但大陸經濟自身也面臨結構性、體制性與週期性問題。當下，擴大內需首先要穩住企業和就業基本盤，完善宏觀調控政策，提升經濟治理能力，扭轉消費慢於生產、中小企業恢復慢於大型企業的局面。

其次，要以供給側結構性改革為主線，繼續推進高質量發展。在大陸經濟轉型升級過程中已經發揮引擎作用的新技術、新業態在疫情之下發揮了獨特作用。科技創新仍是擴大內需的後勁所在。數位經濟、智慧製造、生命健康等新興產業還有大量潛力待挖掘，有望形成新的經濟增長點。

大陸外貿依存度最高時曾達到65%，近些年隨著國內市場的暢旺和國外保護主義的影響，外貿依存度已然在下降。但在市場、技術和資源上減少外部依賴也會經歷陣痛，宏觀上要打通生產、分配、流通、消費各個環節加快構建國內統一大市場；微觀層面，企業則要改變過去外向型的粗放狀態，實現更加精細化、規範化的發展。

大陸不少傳統製造業外貿工廠正掀起「入淘（寶）」大潮，通過擁抱數位化較為順利地實現了自救和市場拓展。高端製造業則面臨更大的技術壓力。華為的轉型是一個正面案例，在外部環境變化的條件下，華為今年第2季全球手機出貨量達到5580萬台，超越三星首次登頂單季度全球第一。任正非近期頻繁走訪高校，包括上海交大、復旦、南京大學等，意在推進產學研合作，從高校人才培育開始，助力人工智慧產業壯大。

外循環則需要主動創造條件。當前，因疫情影響而被中斷的全球生產鏈、人為的脫鉤政策加上民眾心理對未來的不確定性使得本就失衡的全球化更加脆弱。但理性來看，全球市場互聯互通的能量超過所有國家內循環的總和，各國打造各自小蛋糕的收益也遠遠不如合作做大蛋糕的收益大，全球化仍將是一種趨勢。大陸的應對，仍在不斷尋求與外部世界的穩定連接。

大陸領導人一再傳遞開放、合作與多邊主義信號。6月以來大陸已多次布局穩外貿、穩外資，區域合作亦在穩步推進，這種判斷和選擇將有利於世界的穩定。儘管一些國家選擇脫鉤，但大部分國家尤其是歐洲和亞洲市場仍會看好大陸的經濟發展機遇。巨大的內需市場、不斷完善的營商環境是吸引投資的沃土，大陸需進一步推動從商品和要素流動型開放轉向制度型開放，啟動市場、廣納賢才。

強調國內大循環，並非代表要閉門造車，大陸仍將是全球投資和貿易體系的積極參與者。與各國繼續合作穩定外循環，則既利於各國恢復經濟增長，也利於全球重拾信心。

中共十九屆五中全會定10月召開，將就「十四五」規畫形成決定，雙循環很可能納入「十四五」和2035年遠景規畫。大陸官方對未來經濟發展做出「仍然處於戰略機遇期」的判斷，台商、台企可早做規畫。