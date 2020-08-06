疫情全球延燒，台灣好不容易在第1波將疫情阻絕境外，但就在近期第2波境外移入個案不斷增加之際，疫情中心指揮官陳時中宣布，到訪的美國衛生部長阿札爾可不用隔離14天，不禁令外界捏把冷汗，也為台灣防疫標準嘆口氣。

陳時中說以「外交泡泡」模式處理，未來還適用可能到訪的日本重要官員。國外政要來台不管是訪視或弔唁李前總統，台灣理應表達歡迎；但防疫卻不該有不同標準。外交泡泡源於「旅遊泡泡」，讓疫情相對緩解的相關國家公務或商界人士先行交流，只要上下機有採檢，呈陰性就不必隔離。例如中、韓建綠色通道，台灣和帛琉研議「旅遊泡泡」。但外界都知美國確診近500萬，每日仍以5、6萬人次增加，哪個國家敢跟美國「泡泡」？

再者，疫情中心雖打包票，團進團出，社交距離，防疫旅館，但阿札爾一行來台將會見蔡總統、演說、拜會國家口罩隊、疾管署等，如此「趴趴走」，所謂防疫不就是行禮如儀。這不等於在全台放置不定時疫情炸彈？蔡總統一旦染疫，難道不該視為國安問題？

防疫何等大事，豈能因為美國部長到訪，就讓防疫靠邊站。歐美第1波疫情破功，不就因輕忽規則才亂了套。

不過亂了套也不只這件事。留在大陸的「小明們」半年見不到爸媽，不顧及人道便罷，遇美國政策就轉彎，實在令人喟嘆。

大陸防疫堪稱全球最嚴，我卻處處設置關卡；美國疫情氾濫，我卻大開方便之門。台灣不應耽溺防疫成就，該思考的是，同樣規則適用大國外交才是對民眾負責，更是有為的表現。