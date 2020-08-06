上星期台灣真是多事之秋，除了新冠肺炎確診增加，還有李登輝前總統告別人世，愛恨交雜的評語；比小說還離奇的跨黨派立委在立法院為SOGO案李恆隆護航，收賄修法的醜聞；時力前主席徐永明辯稱賄款是為了發黨工薪水；加上前一陣各國政府為了防止新冠肺炎，大幅擴權，侵犯個人隱私。讓我想起了西方諺語：結果不能合理化手段（The end can justify the means）。

為什麼有這句話？因為這世界只有極少數人為達成邪惡結果、來使用邪惡的手段的。即使是20世紀世界各地的共產政權，在屠殺大批異己和無辜平民的時候，也聲稱這是通往人間樂土、人間烏托邦的不二法門。連希特勒殘害600萬猶太人都說是為了維護德國民族純淨、進而防止西方文明腐化所採取的手段。

中世紀十字軍的東征，討伐回教徒，但是途中殺害無辜，到了聖地耶路撒冷，更是血流成河，猶太人、回教徒，甚至基督徒都死在他們手上，史書記載，三天三夜耶路撒冷的血淹到膝蓋。現今很少基督徒以十字軍為榮。

同樣地，李登輝對台灣貢獻卓著，勸退萬年國代，開創寧靜革命，各政黨領導人都一致悼念，蔡總統認為李前總統是時代的開創者，在台灣民主歷程上的貢獻無可取代，柯文哲強調，李登輝讓台灣走向一條沒有辦法回頭的民主之路，重新塑造了台灣的民族性。

但是他也有黑金教父之稱，他打破蔣經國不和企業界接觸的慣例，縱容黑金，2000年政黨輪替後，遠走海外或大陸的多是1990年代發跡的商人，留下多筆呆賬，一度差點引發台灣金融危機。

他也善於權謀，將非主流派人物玩弄於掌上，例如任用李煥代替俞國華當院長，其實意在解除李煥在國民黨內影響力，後來又疏遠李煥，換上郝柏村，也意在解除郝柏村在軍中的影響力。有位當時在總統府任職的工作人員說，他後期對李煥極端不尊重，有時請李煥到總統府裡商談事情，10分鐘後就打發李煥出去，愛面子的李煥不願馬上回行政院，只有去總統府其他高層辦公室聊天，一個鐘頭後才回行政院。

當然，李登輝可以說自己所作一切都為了實踐台灣獨立的理想，包括搞垮國民黨及發表兩國論。但這些手段是否能合理化結果，例如鞏固台灣民主，不必一定要拉攏黑金；要給民進黨奶水，不必要搞垮培植自己的國民黨。

同樣地，這次檢調大動作偵辦一位黨主席，4位跨黨派立委收受李恆隆賄款案，其中最受注目的是時代力量前主席徐永明，聲稱所收款是為了發時代力量黨工薪水，是否屬實，尚待司法判決。但是縱使司法判決屬實，也是結果不能合理化手段，況且他是美國密西根大學政治學博士，4年立委任內標榜清廉揭弊，每個會期都獲得公民監督國會聯盟評選為優秀立委，他更應該是知道瓜田李下的分際，不能怪輿論特別對他苛責。

「美好的結果，是否能合理化手段？」是千古難題；這意味著很多情況裡，美好的結果不能合理化手段，這也是臧丕歷史人物的重要參考。