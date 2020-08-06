我與兒子一家去看房，看完後大家都發表對房子的評論。作為老爺子和最大的金主，我應該最有話語權，最有大局意識，最有資格要求看齊。但我還是強調現在的看法都不代表各自的意向和偏好，而只是對房子長短優劣的評價，等到決定要買時，再有拍板的意見。所以這麼強調，就怕有順著某個意向地說，於是遮蔽了房子的真實情況，也不能滿足和協調各自的訴求。由看房的小事聯想起前不久財政赤字的貨幣化討論，並推及更具有普遍意義的決策思路和程式。

財政研究所的專家說，財政赤字要適度貨幣化。這原本無可厚非，儘管我很不認同，只要開了國家無錢可印鈔的口子，就有步委內瑞拉後塵之虞。但是，討論就是大家說出各自的理論邏輯，就事論事，相互辯駁，以釐清哪種理論邏輯更為完善，沒有暗傷。沒曾想接下來的話語是持反對意見的人民銀行學者，說人民銀行不是「國中之國」，不是獨立的「央企」，這實際上是在強調看齊和大局意識了。

筆者無意臧否財政研究所專家，而是順著這個態度的邏輯往前推演一下可能的結果。如果有一種意見未經反覆辯駁，就因看齊而成為主導，則其中的破綻和臭蟲會執行到某個階段暴露出來了，此時勢必陷入前行困難、後退無路的尷尬。推行不了的掉頭重啟，不僅有現在運作被中斷的耗費，更有歷史回到原點的代價。但反過來，聽任大家七嘴八舌，議而不決，決而不行，也非常可能什麼事情都做不成了。於是需要政治充分發揮作用，綜合各種意見，做出決策。

2012年，美國有位聯邦最高法院的法官說：我的判決是最終的判決，不是因為正確而成為最終，而是因為最終所以正確。這樣的表述至少包含兩層意思，首先大法官的正確只在於他的最終，它的正確只是程式和規則的賦予，卻並不意味著別的意見都不正確，所以不需要向大法官看齊。

其次，大家接受大法官的最終判決，就是仍有不同的意見，如果意見一致了，那就不是接受，而是不謀而合了。而接受，只是遵守司法程式的大局意識的表現。若大家的認知也都以大法官的判決為準，則社會的認知就會凝固僵化，無從發展進化。反過來，如果言人人殊，各行其是，社會制度就將會面對嚴峻的挑戰。所以要保障社會的高效有序運行，必須要有規則，而不是認知的看齊。強調大局意識，就是默認沒有看齊，如果都看齊了，沒有認知差別，又何需大局意識？默認和容忍「看不齊」，就能給各種認知的發展留下足夠的空間。

回到看房買房，在決定買哪套房之前，大家都可以充分表達各自的意見和訴求，一旦到了必須做出決斷的時點，就只能以某個意見為準。但並不要求放棄別的意見，也不否認別的意見的合理性，只是在這個時點上要有付得起錢的大局意識。不要求看齊，有助於提高以後再做選擇的水平。同樣，財政與銀行的爭論，兩撥專家都可以各抒、各執己見，誰也能要求向誰看齊，然後讓決策者來綜合權衡，最後選擇哪種意見。被選擇的未必是最高明的，不被接受的也未必是錯誤的，只是在這個時點上選擇是成本最小的。如果有一方要求另一方有看齊，他實際上已經越軌，是在以專家的身分講政治的話了。

看齊甚至具有某種風險，因為決策者職責是兼顧和協調不同意見和訴求，如果大家都看齊了，那就沒有決策者什麼事了。其實人的認知不可能一致，看齊只是不說而已，這也會讓決策者在「千口一腔」的假像中，沾沾自喜地做出越來越荒謬的選擇。專家講看齊，只能違背專業邏輯，甚至良知，他們的業務水平，甚至人品都將趨於下降。反之，專家越堅持他們專業邏輯，決策者越能保持清醒的頭腦，因為決策都在各種質疑聲中做出，他們必須謹慎，決策才能經得起檢驗，即便發生偏差，就也能及時調整，從而將損失控制在最小的範圍內。可見，大局意識只是遵循某種規則，並非放棄各自的觀點，看齊則需要千萬小心的。

（作者為大陸學者）