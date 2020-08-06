「我們都是中國人」，這句話在台灣已經越來越少聽見了。部分的台灣人可以牴觸也可以覺得不重要，但是世界不會因為沉睡中的台灣人而忽視中華民族的崛起。「我們都是中國人」，希望我們共同可以理解這句話的重要性和背後代表的意義，這句話將成為盛世與驕傲的代名詞。「我們都是中國人」，輕輕地說出這句話，慢慢體會這句話給我們帶來的自豪與自信。

面臨關鍵選擇時刻

我們的民族經歷了很多的朝代，有過很多輝煌的歷史，也經過不少風雨坎坷。只有經歷過列強的欺凌和國家的貧窮，才知道民族復興來得多麼不易。近年來，中國被推向國際舞台的中心，未來的幾十年，中華民族將再一次創造歷史的巔峰和輝煌。現在以西方主導的國際強權政治下，只有自身的強大才有生存的希望，台灣面臨一個關鍵的選擇時刻，一定要選對了方向，台灣才會有出路。

「我們都是中國人」，我們拚的是國際地位，我們衡量的是經濟實力，我們講究的是人民的幸福指數，我們有的是對未來的希望。什麼樣的普世價值都要經得起考驗，不管是西方的自由、民主和法制，離開了現實，離開了人民的生活都是空中樓閣，不務實且不可行的辦法。

實現國父的強國夢

我相信在本世紀中，中國人將實現當年孫中山的強國夢。孫中山先生是偉大的民主革命先行者，也是兩岸之間公認的愛國者。孫中山在歷史舞台上奮鬥多年，並引領著歷史的潮流，給那個時代留下了深刻的印象。

孫中山提倡的三民主義思想、建國方略和實業計畫等治國主張，現在的中國大陸都在一一實現中。三民主義學說是要建立一個民有、民治、民享的共和國，讓人民生活在一個和諧的社會。民生主義要發展國家資本，振興實業。要用國家的力量振興工業。這些主義和理想在當年都還是夢想，但是如今的祖國大陸不但實現當年的夢想，甚至超越了以往，不管是基礎建設、經濟發展、軍事力量到互聯網科技等，都讓世界為之讚歎。

台灣想要做的卻沒完成的三民主義和建國大綱，現在的祖國大陸不就正在本著這個理想和方向前進嗎？以澳門為例子，澳門的經濟發展，更是讓所有中國人覺得驕傲，澳門的人均GDP在世界上都是名列前茅的。根據世銀的報告，2017年澳門人均GDP為80893美元，世界排名第二。另一個例子，深圳市從一個小漁村，經過改革開放後，搖身一變，如今深圳的人均GDP連續4年打敗台灣。

孫中山曾宣誓要以「博愛」、「天下為公」、「世界大同」為己任，實現中國和世界文明共享，共同進步，建立一個天下為公的大同世界，造就和諧安康幸福的人類社會。當時孫中山便已提出中外合作共創雙贏的概念。如今的中國大陸在國際外交場合上不止一次又一次的提倡合作共贏，人類命運共同體。中國大陸不光是要造福中華民族也要造福世界人民，中國站在道義的制高點抓住了世界潮流。

追求兩岸共同發展

大國崛起，中國已經走向世界舞台的中央，未來會成為世界發展方向的引領者。中國以懷柔的方式和世界相處，實現了天下為公世界大同。世界各國，特別是西方國家都對中國外交給予高度的肯定，我們台灣還有什麼原因去對立和敵視。我們中華民族的博愛應該超越任何圖騰符號、任何黨派、任何恩怨。

當中國大陸用博愛和包容走向世界，台灣也應該如此追求兩岸的發展，而不是在情感上牴觸、排斥、恐懼甚至敵視大陸。台灣人民也可以有機會參與到中國人民崛起的道路上，大家合作共贏，中國今天的成就是屬於全中國人民的，當然也包含了台灣。我們能一起站在世界舞台上，讓我們一起感覺做中國人的驕傲。

近代歷史的因素造成兩岸的分隔，「外部勢力的干涉」在台灣生根、經營、布局了多年。台灣多年來被西方勢力的影響下，台灣社會嚴重傾向西方的意識形態，不管是在媒體輿論還是台灣的社會氛圍上，刻意去扭曲和醜化祖國大陸的形象。

時間並不站在台灣這邊，歷史的經驗告訴我們，台灣在八零九零年代成為亞洲的四小龍，只是歷史的偶然，並非必然，然而大陸的崛起才是歷史的必然。大陸用了四十年的改革開放成就了西方國家一兩百年的發展，這樣驚人的成就，台灣人民必須對此認知。其實兩岸在經濟的互補性很強，一定可以互利雙贏。如今，台灣選擇統一的時間點是能拖則拖，拖不過了再談。台灣政治人物的鴕鳥心態，讓台灣社會選擇了逃避，實在讓人感到惋惜，這也是歷史的遺憾。

認清局勢再造輝煌

我們台灣人民不要氣餒，大陸從1978年改革開放開始，僅短短用了30年就超英趕美，過去17年，大陸國內生產總值成長了9倍，搖身一變成為世界上第二大經濟體，台灣人民要改變，我們還有機會，只要我們選對了方向，不走彎路，認清局勢，我們可以再造台灣輝煌！

為了台灣的子子孫孫，為了台灣年輕人未來的發展，我們一定能夠改變兩岸現況，往更好的方向發展。雖說選舉的過程中走了一些彎路，選擇了較為坎坷和崎嶇的道路，但是一定要堅信正確的方向與目標。楚雖三戶能亡秦，豈有堂堂中國空無人！

（孫志全／中華青年發展聯合會策略長）