捲入SOGO收賄案的時代力量前黨主席徐永明，雖被台北地院裁定以80萬元交保，但法官認定他涉嫌重大，在黨內與支持者的強大壓力下，徐永明宣布退黨試圖止血，時力10位決策委員並集體總辭，但仍擋不住一波波的退黨出走潮。眼看曾風光一時的時代力量形象破功，正面臨潰散崩解的命運。

法官認為徐永明的「期約」賄賂行為已涉嫌觸法，在判決有罪確定前，基於無罪推定原則，被告有權利主張自己的清白並採取任何訴訟策略。但以其政黨主席且涉案時是國會議員的身分，面對此種期約賄賂的行為，恐怕很難自圓其說，也無法逃脫政治責任的追究，更難以面對眾多支持者的譴責。在此之前，時力另一位前主席黃國昌也因被大同公司市場派規畫為獨立董事，領取鉅額年薪，成為具有中資背景建商的「門神」而備受議論；兩位前主席先後都因金錢問題引發爭議，時力堪稱創了新紀錄。

黨主席墮落腐化毀全黨

此次涉貪案因為是集體且跨黨派收賄，還包括一位現任黨主席，加上涉貪立委牽涉民進黨高層的家族政治，格外受到社會關注，也印證執政黨蔡英文主席「不讓腐化劇本成真」的告誡並非無的放矢。此案又一次擊碎政客表面上高喊清廉反貪，暗地裡卻利慾薰心、吃乾抹盡的謊言，更狠狠地重創民眾對政黨政治的信心。但本案真正震驚政壇與社會的，還是在於以反貪肅貪、高道德標準為訴求的時代力量主席徐永明，竟然也會涉案。

雖然徐永明在目前涉嫌收賄的立委中，看似款項相對最少，但是以對所屬政黨的殺傷力來說卻是最大的，甚至幾近「一人毀全黨」的地步。時代力量創黨至今不過5年，而且崛起的速度極快，可見民意期待之深，不料這麼快就陷入貪腐風暴，而且是黨主席帶頭「示範」，墮落與崛起的速度等量齊觀，實在令人無法置信。

時力主要的訴求與支持者來自於年輕世代，之所以兩次國會大選都能斬獲不俗的成績，正凸顯年輕世代厭惡舊政治的藍綠惡鬥、貪腐陋習，以及對重建新政治與新價值的期許；怎料原本以為清純銳進的新力量，竟然與舊勢力無異，而且還變本加厲，更快沉淪，這將引起的反彈不僅更猛烈，也會使其對民主政治的正常運作產生嚴重的挫敗感，乃至扭曲年輕人的價值觀。

外界所議論擔憂的「權力使人腐化」，起碼指的是執政掌大權以後的問題，如今時力竟然連執政都還差得遠，只是排第4位的在野黨，就已經開始擋不住誘惑、守不了分際，這樣的政黨還有什麼希望？什麼存在的價值？更重要的是，時力在統獨光譜與治路線上，早已淪為民進黨的側翼與附庸，唯一能夠區隔出自我優勢的就是清廉反貪與社會正義，但如今卻完全走偏方向進入死胡同。

時力挾「太陽花」運動之勢而起，一眾領軍人物亦因此暴得盛名、躋身政壇，進而創黨揚名立萬，為的就是要凸顯比民進黨年輕、比民進黨好；從對一例一休到同婚議題政策的主張，的確也成功建立了年輕人守護者的品牌。如今時力先因內部的路線之爭造成領導階層的分裂，繼而又面臨與民眾黨爭搶第三勢力的挑戰，然後是民進黨大綠收編小綠的現實，到現在更因黨主席涉貪，演成一個讓人笑不出來、只想痛哭的笑話。

創黨元老黃國昌不吭聲

對照徐永明與黃國昌立委任內在立法院，以時力黨團名義提案修法，主張落實《聯合國反貪腐公約》，公務員只要收受逾一萬元饋贈都要用刑罰嚴懲，徐黃二人還說要增設「不法關說罪」避免公務員收賄而濫用其影響力進行關說，並提高貪汙罪執行的假釋門檻；如今不僅爆出徐永明涉嫌期約收賄，開公聽會還有價碼，而黃國昌至今未公開表態吭聲，今昔對比格外諷刺。

黨主席涉案，整個時力的回應也顯得老邁退縮，一點也沒有年輕政黨該有的表現。從第一時間稱「今天放假」未即時回應止血、撤換主席，而後提出軟弱的聲明，紀律委員會做出和去年高潞案不同標準的懲處，接著黨祕書長又冒出「借錢發薪水」的荒謬袒護，令外界質疑有這麼多的政黨補助款，為何時力會這麼缺錢？這些問題都加速重創時力的聲譽。時代始終在變，力量永遠存在，但時代力量這一闕變奏曲，說明了不能只聽其言，更要觀其行，美麗的言語總會迷惑人心，實際的檢驗才是真理。